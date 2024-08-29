褲褪一半圍巾丟一旁…台東1婦人務農溺水離奇死亡 檢警深入調查

台東池上鄉池上大橋德高堤防旁一處農地，昨晚傳1名66歲陳姓婦人疑溺水死亡，不過，由於死因離奇，家屬質疑不單純，警方暫時排除他殺嫌疑，已報請檢察官進一步相驗釐清。

關山警分局表示，昨晚間8點半左右，消防局接獲報案一名男子稱自己母親在池上大橋的德高堤防疑似溺水。轄區救護人員趕往現場搜尋發現47年次陳姓婦人身體已經呈現僵硬沒有呼吸心跳。

原本以為是單純的溺水案件，其他家屬趕到現場發現事情並不單純，因為現場為農作地，沒有任何水源，只有泥地，不可能造成婦人溺斃，而且婦人身上衣衫不整，褲褪去一半圍巾在一旁。

消防人員不敢大意，趕緊會同警方前來調查。警方鑑識人員到達現場先進行採證，帶回相關證物，包含婦人衣物、小包包、安全帽以及現場發現的2隻鋤頭。