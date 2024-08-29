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新莊宿醉男開車外出撞對向車 釀三車事故…重罰扣牌照

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故，造成兩人受傷。警方調查肇車駕駛莊男酒測值每公升0.19毫克，莊辯稱前一晚喝酒宿醉釀禍，警詢後依法送辦，另依道交條例第35條1項、9項開罰、吊扣牌照2年、駕照1至2年。

據了解，莊姓男子（25歲）這個月17日上午7時許開車沿著新莊區青山路一段往新莊方向行駛，途中行經青山路一段155號前，疑因宿醉人車跨越分向限制線，不慎碰撞對向陳男（59歲）所駕駛白色汽車。

撞擊瞬間莊男人車偏移衝向對向車道，莊男人車向右旋轉360度尾撞林男（59歲）所騎乘機車，旋即逆向止停於對向車道，導致林男人車摔飛落地。警、消獲報到場檢視陳沒有受傷、莊男胸部挫傷、林男四肢擦挫傷，緊急協助兩人送醫急救，所幸沒有生命危險。

陳、林沒有酒駕，莊男酒測值每公升0.19毫克，莊向警辯稱前一晚喝酒有些宿醉，警詢後依公共危險罪嫌移送莊男法辦，另莊男違規駕車部分則依道路交通管理處罰條例第35條1項及同條第9項開單舉發，最高罰處12萬以下罰鍰，並吊扣其汽車牌照2年、駕駛執照1至2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故造成兩人受傷，肇車駕駛酒測值每公升0.19毫克，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故造成兩人受傷，肇車駕駛酒測值每公升0.19毫克，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故造成兩人受傷，肇車駕駛酒測值0.19毫克，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故造成兩人受傷，肇車駕駛酒測值0.19毫克，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故造成兩人受傷，肇車駕駛酒測值0.19毫克，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故造成兩人受傷，肇車駕駛酒測值0.19毫克，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故造成兩人受傷，肇車駕駛酒測值0.19毫克，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故造成兩人受傷，肇車駕駛酒測值0.19毫克，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
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新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故造成兩人受傷，肇車駕駛酒測值0.19毫克，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區青山路這個月17日上午發生三車事故造成兩人受傷，肇車駕駛酒測值0.19毫克，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

車禍 車道 酒駕

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