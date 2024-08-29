影／高雄傳情殺命案！49歲女陳屍旅館浴缸 男友逃新竹落網畫面曝

高雄市三民區某旅館昨午傳出49歲的方姓女子陳屍浴缸，警方初步鑑識，方女身上無明顯外傷，但浴室門口地板有少量血跡，且有擦拭痕跡，經查詢旅館和調監視器，發現方與46歲顏姓男友一起投宿，懷疑顏涉案，今晨在新竹逮捕顏男，顏聲稱，到新竹工作，聲稱離開人時，女友人還好好的，警方正進一步偵訊中。

警方調查，高雄市三民區建國二路某旅館房務人員昨午發現49歲的方姓女房客直至中午未下樓辦退房，房務人員查看，發覺門鎖反鎖，但電話遲遲沒人接，叫門也沒動靜，報警進房查看，竟發現方女躺在浴缸，已氣絕多時。

警方在房內調查，發現當時房間內鎖反鎖，進房後才發現方女躺在浴缸，已經死亡，方女身上無明顯外傷，錢包也還有錢，房間內也看不到違禁物品或藥物，懷疑方女泡澡時心肌梗塞。

後警方在場鑑識，發現浴室有兩滴血跡，血跡附近有被擦拭過的痕跡，經查詢旅館，發現方女和顏姓男友於26日一起投宿旅館，原本兩人應於28日退房，但警方到場時只見方女陳屍浴缸。

警方調閱監視畫面，發現顏昨上午9點多即離開旅館，騎機車先到湖內火車站，再搭火車去台南，之後搭高鐵往新竹，今天凌晨循線在新竹逮獲顏男；顏聲稱，離開旅館時，見女友人還好好的，不知發生何事。

警方正進一步偵訊顏男，並報請檢察官相驗，以查明方女確切死因。