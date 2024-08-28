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網傳屏東當街持槍傷人？警澄清：槍型打火機

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

網路社群PTT今有網友發文，標題為「屏東縣有人當街持槍傷人」。屏東警分局表示，全案27日下午4點在長治鄉發生，鍾姓男子與友人喝酒後因口角起衝突，過程中持槍型打火機打傷47歲男子，左耳後方輕微割傷，全案依傷害、恐嚇等罪偵辦。

有網友在PTT發文，標題為「屏東縣有人當街持槍傷人」發文寫著，27日下午4點左右，在屏東縣三地門往屏東台24線道路上，青草茶店人員，靠近崙上小吃部，出現兩名男子在路上，就減速看到青草茶店人員，拿一把手槍在路上揮舞，讓路過民眾包含他，震懾到。

發文指出，「我想報案，迴轉後安全距離觀察，看到那個青草茶人員拿著槍抵住另一名男子的胸口準備開槍。我怕波及，立刻離更遠，準備打110報案。正要報案時，我看到另一名男子微蹲，左手，後腦勺噴血！」

屏東警分局表示，網傳轄內發生涉槍案件，經查該案27日下午4時在長治鄉中興路段發生民眾酒後持槍型打火機與人發生衝突案件。

警方表示，員警獲報到場已無打架，經了解是鍾姓男子與其友人飲酒後因口角起衝突，過程中持槍型打火機將被害人打傷，造成被害人左耳後方輕微割傷，全案依傷害、恐嚇等罪偵辦。

警方呼籲，遇敏感話題或易造成恐慌事件時，應保持理性，多加查證消息來源，不隨意轉發，切勿以聳動內容轉發訊息，引起社會恐慌。

屏東縣鍾姓男子與友人喝酒後因口角起衝突，過程中持槍型打火機打傷友人47歲男子，左耳後方輕微割傷，全案依傷害、恐嚇等罪偵辦。記者劉星君／翻攝
屏東縣鍾姓男子與友人喝酒後因口角起衝突，過程中持槍型打火機打傷友人47歲男子，左耳後方輕微割傷，全案依傷害、恐嚇等罪偵辦。記者劉星君／翻攝

屏東縣 恐嚇

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