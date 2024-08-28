酒後口角衝突掏…槍型打火機 屏東醉男傷友送辦
屏東長治鄉中興路段昨天下午發生民眾酒後口角衝突，鍾姓男子竟掏出槍造型打火機嚇壞眾人、甚至打傷友人，警獲報趕抵，依傷害及恐嚇罪嫌偵辦，案情卻被網傳為發生槍枝案件。
屏東縣警局屏東分局德協派出所長張清雄今天接受媒體聯訪指出，網傳轄內發生槍枝案件，經查全案為昨天下午4時許，在長治鄉中興路段發生民眾酒後持槍型打火機與人發生衝突案件。
員警接報到場時已無打架，案情因由於鍾姓男子與其友人飲酒後口角起衝突，過程中持槍型打火機將友人打傷，造成友人左耳後方輕微割傷，全案依傷害及恐嚇等罪嫌偵辦。
警方呼籲，遇敏感話題或易造成恐慌事件時，應保持理性、多加查證消息來源，不隨意轉發，勿以聳動內容轉發訊息，引起社會恐慌。
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