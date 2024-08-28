65歲南投男騎機車外出徹夜未歸 人車墜排水溝身亡
65歲簡姓男子騎機車外出，徹夜未歸，家屬焦急報案協尋，今天傍晚發現連人帶車掉落南投市東閔路一處排水溝，消防隊接觸簡男已明顯死亡，拉出遺體交家屬、警方處理後續。
南投縣消防局傍晚派遣轄區中興分隊至南投市東閔路內力橋執行任務，消防隊員到達發現數公尺深橋底排水溝有1輛機車、1名男子倒臥，接觸時確認男子已無生命徵象，未送醫，包裹遺體交由家屬、警方；簡男家屬到場難以接受憾事，悲傷聯繫葬儀社接運遺體。
家屬供稱簡男近期心情不佳，整夜沒回家便焦急報案；轄區南投縣警察局中興分局調閱監視器畫面，簡男今天凌晨1時多騎機車行經東閔路，1支監視器拍到簡男身影，但下1支監視器沒拍到，鎖定內力橋一帶搜尋，下午4時多發現連人帶車掉落橋下，由於案發時無其他車輛經過，初步排除遭追撞可能，案情待深入釐清。
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