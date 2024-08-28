65歲南投男騎機車外出徹夜未歸 人車墜排水溝身亡

新北市淡水區沙崙路199號的一間鐵皮汽車修理廠，昨（27）日晚間7時發生火警，淡水消防分隊在接獲民眾報案後，立即派出消防車20多輛，義消及消防人員55人，到場搶救，發現現場為一間汽車修理工廠，沒有開門，鐵皮屋有冒出濃煙，立即破壞鐵捲門，隨後拉水線進入灌救，火勢很快就獲得控制。

2024-08-28 19:01