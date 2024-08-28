信義七旬老農「巡田水」跌落溪底 受困4天喝溪水奇蹟救回一命

南投縣一名年逾七旬的獨居劉姓老農，4天前獨自至人倫林道旁卓昆溪「巡田水」，竟不慎跌落溪水中，僅靠喝溪水勉強維生，信義分局人倫派出所於昨日獲報後，立即會同集集警分局郡坑所共同協尋，今天奇蹟般救回一命。

南投信義分局表示，劉姓老農跌落後，前額頭受撞擊昏迷，醒來後發現全身無力坐困溪底，因地處信義鄉與水里鄉交界偏遠處，呼救均無人回應，再加上手機丟失，孤立無援。

人倫派出所昨日下午3點接獲老農兒子來電表示，父親已失聯三天，請求警方協助，人倫所立即會同集集分局郡坑所警員前往老農住家附近搜尋，發現老農貨車停放於人倫林道7公里處，因而下切70公尺處尋獲受困溪底的老農，發現連日僅喝溪水勉強維生。