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「阿堂鹹粥」創辦人長孫車禍疑遭噴出碎玻璃割頸身亡 家屬證實噩耗
台南中西區民權路與永福路口23日發生一起計程車與機車交通事故，其中27歲張姓機車駕駛機車疑閃避不及，迎面撞破計程車右前車窗後安全帽噴飛，張疑遭噴出碎玻璃割頸，經送醫搶救不治。據調查，張是台南著名「阿堂鹹粥」創辦人的長孫，胞弟事後也在臉書上發文悼念哥哥。
張的弟弟24日在臉書上發文，讓死者的身分也曝光；張是台南知名小吃「阿堂鹹粥」老闆張春堂的長孫，家屬今也證實噩耗，並表示目前處於悲痛中，希望外界給予空間，喪事將低調進行。
張的突然離世令家人悲痛不已，同時，張的胞弟案發後在臉書PO出一張與哥哥幼年時期的合照，並發文悼念哥哥，感謝他在人生最迷茫的時候鼓勵他、推他一把。
他寫道：「好啦老哥，起碼你不用在這種破X世界上繼續受苦了，我很高興這次的人生是你來當我哥哥…」。他回憶：「雖然小時候互相搞來搞去，整天幹架，如今我們都長大了，關係逐漸好了起來，但你卻走了，明明你還沒看到我成功的樣子，希望下輩子我們還能當兄弟，一起打魔物」。字裡行間道盡兄弟間深厚情感，令人鼻酸。
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