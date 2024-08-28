「阿堂鹹粥」創辦人長孫車禍疑遭噴出碎玻璃割頸身亡 家屬證實噩耗

台南中西區民權路與永福路口23日發生一起計程車與機車交通事故，其中27歲張姓機車駕駛機車疑閃避不及，迎面撞破計程車右前車窗後安全帽噴飛，張疑遭噴出碎玻璃割頸，經送醫搶救不治。據調查，張是台南著名「阿堂鹹粥」創辦人的長孫，胞弟事後也在臉書上發文悼念哥哥。

張的弟弟24日在臉書上發文，讓死者的身分也曝光；張是台南知名小吃「阿堂鹹粥」老闆張春堂的長孫，家屬今也證實噩耗，並表示目前處於悲痛中，希望外界給予空間，喪事將低調進行。

張的突然離世令家人悲痛不已，同時，張的胞弟案發後在臉書PO出一張與哥哥幼年時期的合照，並發文悼念哥哥，感謝他在人生最迷茫的時候鼓勵他、推他一把。