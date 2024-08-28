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新北淡水沙崙路汽修廠火警 疑充電器起火消防迅速撲滅

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導

淡水區沙崙路199號的一間鐵皮汽車修理廠疑充電器起火，消防隊迅速撲滅。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區沙崙路199號的一間鐵皮汽車修理廠疑充電器起火，消防隊迅速撲滅。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區沙崙路199號的一間鐵皮汽車修理廠，昨（27）日晚間7時發生火警，淡水消防分隊在接獲民眾報案後，立即派出消防車20多輛，義消及消防人員55人，到場搶救，發現現場為一間汽車修理工廠，沒有開門，鐵皮屋有冒出濃煙，立即破壞鐵捲門，隨後拉水線進入灌救，火勢很快就獲得控制。

據了解，起火點疑似位於充電區域，汽車修理場頓時濃煙滾滾，淡水消防分隊長陳寬裕表示，經過不到半小時的時間，火勢終於得以控制，經過檢查發現起火點有一台充電器，而停在裡面的貨車也被波及，現場燃燒面積約20平方公尺，並無人員傷亡，而詳細起火原因，還有待火調人員釐清中。

消防局也呼籲民眾，電線走火為火災發生原因之前三名，包含家中電器及延長線之電線、插頭及插座，年限過高或者電線破損，容易造成電流短路異常蓄熱進而起火釀成火災，老舊電器與線路應平時做好檢查，以避免災害發生。

淡水 火災

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