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烏日砂石車卸料翻落10公尺釀1死 市府勒令停工開罰

中央社／ 台中28日電

台中烏日區砂石場今天發生工安意外，黃男駕駛砂石車自約3樓高土堆斜坡卸料滑落翻覆，送醫不治，台中市勞檢處到場稽查勒令停工，後續開罰業主並追究刑事責任。

台中市府今天透過文字稿表示，烏日區一處砂石堆置場今天上午10時發生砂石車翻覆工安意外，台中市勞動檢查處獲報後，立即派員實施職業災害檢查，經查堆置場的砂石車於料場坡頂卸料時不慎壓至邊緣，連人帶車墜落10公尺高坡底。

市府指出，針對砂石料場坡頂邊緣及開口，雇主未設置足以防止車輛機械翻落的設施，已違反職業安全衛生法第6條第1項部分，勞檢處已當場要求停工改善，將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，同時視違法情節追究刑事責任。

台中市消防局今天上午10時19分獲報，烏日區中山路三段一處砂石場，有1輛砂石車翻覆且有人員受困，立即派員前往搶救；經到場發現砂石車約自3樓高土堆斜坡滑落翻覆，造成黃姓駕駛因車體變型受困車內，救出後送醫搶救仍傷重不治。

台中市 砂石 職業安全

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