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反詐群組掩護販毒 「埋包」送貨員難逃台中警法眼

中央社／ 台中28日電

台中有販毒集團組成假「反詐騙討論區」群組卻販毒，待買家匯款後，由鄭男以「埋包」方式藏放毒品供藥腳自行取貨，警方日前循線逮捕鄭男，並在他的住處查扣大批毒品，詢後送辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，警方今年初接獲販毒情資指出，台中地區有販毒集團以「埋包」（指藏放在指定地點，如公園樹叢、路旁變電箱空隙或雜物堆內）方式，販賣大麻、毒咖啡包等各式毒品。

經警方成立專案小組跟監蒐證後，鎖定涉嫌為販毒集團送貨的32歲鄭男，並在今年4月22日下午1時多，持搜索票前往鄭男位於台中南屯區住處執行搜索。

辦案人員當場查扣大麻320.74公克、毒品神仙水（489公克）、大麻油33個、新型毒品「哈密瓜錠」（93公克）、綠衣MDMA搖頭丸（23公克）、毒咖啡包24包（90公克）、2CB膠囊28個（8公克）、愷他命7.7公克等大批毒品，並將鄭男帶回偵辦。

警方查出，鄭男加入販毒集團上游暱稱為「反詐騙討論區」群組，由群組上游公開散布販賣毒品廣告，聯絡不特定人進行毒品買賣交易，待買家以無摺存款方式進行匯款後，再指派鄭男將毒品放置不顯眼處，並拍照回傳群組供藥腳取貨，每次可獲利新台幣數百元不等。

警方全案詢問後，將鄭男依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，並擴大調查偵辦。

大麻 毒品 販毒

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