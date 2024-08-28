宜蘭冬山鄉無名屍案陷瓶頸 檢方因證據不足被告不起訴

宜蘭冬山鄉去年5月發現1具無名屍，由於後腦有鈍器傷口，警方懷疑是他殺，後經死者兒子確認死者陳姓男子身分，警方進一步調查，認為死者曾經雇傭的70多歲黃姓男子涉有重嫌；檢方日前偵結，因證據不足，不起訴黃男，目前該案陷入瓶頸。

去年5月27日下午，登山客在冬山鄉八寶村的產業道路發現1具男性遺體，比對特徵相近的136名失蹤人口，仍無法確定身分；8月時陳男兒子收到路邊停車費逾期未繳通知，才發現父親失聯，報案後警方鎖定當初的無名屍案，檢驗DNA後確認身分。

警方調查後，認為黃男涉嫌重大，依殺人罪嫌移請地檢署偵辦。警方指出，陳、黃是朋友，去年5月19日晚間，陳男要到黃男家吃飯，黃先去附近連鎖超商買紅酒、滷牛肉等，在陳男吃飯時，因不明原因涉嫌將自己使用的安眠藥摻入陳男酒中，迷昏後載到棄屍地點用鈍器攻擊致死。

黃男偵訊過程堅決否認，表示和陳男無冤無仇，不可能殺人。黃去陳的店裡買魚認識，去年2月左右黃缺錢，以每月2萬5000元的酬勞替陳男殺魚，做到4月為止；2人那段時間比較熟悉，陳有4、5次帶酒到黃男家中喝，不過從未留下來吃飯。

黃男稱，5月19日當晚，陳男因為無聊，再次帶酒到自己家中，並沒有事先約定，喝完後陳開車離開；黃每天都要吃很多藥，包含心臟、高血壓、神經內科、泌尿科等等，安眠藥是睡不著吃的，沒有下藥。黃平常沒看新聞，不曉得陳死亡，一直到去年11月幫人送貨時，警察到店內，才知道這件事。

陳男兒子指稱，父親手機在黃男家至少4、5個小時，顯然不是「喝完酒就走」；黃男表示，陳男很常把東西忘在自己家。陳男兒子也指出，父親沒有吃安眠藥，體內卻被驗出有黃男長期服用的安眠藥；黃男辯稱，藥物是醫師開的，那種藥醫師應該也會開給別人，陳男體內的藥物與他無關。

檢方認為，陳男的車內僅採集到陳的DNA，沒有黃男的DNA，警方搜索黃住處時，也沒有找到陳的手機或車鑰匙等物證；黃當時已經70歲，還患有下肢肢體障礙與慢性病，是否有能力殺害陳男值得懷疑，加上其他證據也不足，不起訴黃男。