快訊

談中信金公開收購新光金 總座高麗雪提九大聲明強調絕非偷襲

史上第4次！珊珊颱風進逼 日本氣象廳罕發最高級別「颱風特別警報」

付出代價甚高...京華城容積率變更爆爭議 威京集團痛陳三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園工廠老闆誤信天降投資暴利 300萬身家積蓄險被騙光

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市一家鋁材工廠49歲劉姓老闆昨天下午神色匆匆前往平鎮區元大銀行臨櫃辦理匯款，要求帳戶300萬元全部提出，行員詢問用途，劉男敷衍「資金需求」，警方據報火速趕到勸說劉男「這是詐騙」，劉男回撥電話無人接聽才驚覺真的遇上詐騙，及時保住300萬積蓄，平鎮分局長徐坤隆今天至該行致謝、建議該行表揚有功行員。

平鎮分局宋屋派出所長鄒安晴表示，平鎮區49歲劉姓男子指稱日前在網路軟體，結識一名自稱林姓投顧老師，對方之後通知劉男幸運抽中熱門未上市股票，要立即支付交割款，否則無法獲得股票和暴利，劉男不疑有他，趕在元大銀行打烊前，匆匆拿著存摺及印鑑，跑去臨櫃提領帳戶全部300萬元匯款，行員詢問用途，劉男敷衍回應，還怪行員妨礙他投資發財，堅持匯款，行員警覺有異通報警方協助處理。

警方趕到與行員一起勸說劉男遇上詐騙，劉男起初不信警方所言，經員警向劉男說明詐騙集團利用「假投資」詐騙伎倆案例，請劉男當場回撥林男電話試試看，果然電話不通，劉男才相信碰到詐騙，終於醒悟，並感謝行員及警方熱心協助保住積蓄。

該分局長徐坤隆特別前往元大銀行，公開表揚即時阻詐有功行員，並頒贈POLICE熊紀念品，感謝行員與警方協助阻詐，警方和金融機構建Line群組，鼓勵行員遇可疑通報，警方隨call隨到阻止詐騙，該分局亦將發文該行建議表揚有功行員，保住民眾財產安全，也呼籲民眾如遇可疑詐騙，立即撥打165或110查詢報案。

劉姓工廠老闆誤信假投資真詐騙，欲領光300萬積蓄投資，幸員警及行員力勸阻詐保住。圖／警方提供
劉姓工廠老闆誤信假投資真詐騙，欲領光300萬積蓄投資，幸員警及行員力勸阻詐保住。圖／警方提供
警方及銀行員合力阻詐保住劉男300萬積蓄，平鎮分局長徐坤隆（右三）贈紀念品和建議該行表揚有功行員。圖／警方提供
警方及銀行員合力阻詐保住劉男300萬積蓄，平鎮分局長徐坤隆（右三）贈紀念品和建議該行表揚有功行員。圖／警方提供
劉姓工廠老闆誤信假投資真詐騙，欲領光300萬積蓄投資，幸員警及行員力勸阻詐保住。圖／警方提供
劉姓工廠老闆誤信假投資真詐騙，欲領光300萬積蓄投資，幸員警及行員力勸阻詐保住。圖／警方提供

大銀行 老闆 詐騙集團

延伸閱讀

鄭文燦涉貪仍是「桶箍」？彭俊豪：相信有代表出來參選

鄭文燦涉貪影響桃園隊？ 子弟兵坦言「有派系但仍團結」

鄭文燦臥室搜出678萬現金 去年財產申報存款逾3千萬

羈押48天重獲自由！鄭文燦快步走出桃院「瘦了一大圈」

相關新聞

影／博弈利益惹凶殺…屏東警掃蕩聚賭桌遊店 查獲90人扣賭金百萬

南部近期接連發生凶殺案件，起因疑與桌遊博弈利益有關，屏東縣里港警分局展開清查，昨下午出擊，針對轄區內九如鄉九如路上桌遊店...

阿塱壹古道1解說員今探勘路徑 疑身體不適OHCA送醫

阿塱壹古道台東端石礫區，今下午傳出1名67歲解說員疑似身體不適OHCA（到院前心肺功能停止），台東縣消防局接獲屏東縣消防...

宜蘭冬山鄉無名屍案陷瓶頸 檢方因證據不足被告不起訴

宜蘭冬山鄉去年5月發現1具無名屍，由於後腦有鈍器傷口，警方懷疑是他殺，後經死者兒子確認死者陳姓男子身分，警方進一步調查，...

桃園工廠老闆誤信天降投資暴利 300萬身家積蓄險被騙光

桃園市一家鋁材工廠49歲劉姓老闆昨天下午神色匆匆前往平鎮區元大銀行臨櫃辦理匯款，要求帳戶300萬元全部提出，行員詢問用途...

泡澡心肌梗塞？高雄女躺旅館浴缸氣絕 死因待查

高雄市三民區建國二路某旅館今天傳出女房客死亡。49歲的方姓女子昨天投宿旅館，今天中午尚未下樓辦退房，房務人員查看，發覺門...

北投刑警違法查正妹女警、家人個資2百筆 檢限制住居

北投警分局年僅21歲鍾姓警員，今年1月間疑「好奇」正妹女警背景，竟趁借學長帳號辦刑案時，涉胡亂查個資，還點擊查看女警的家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。