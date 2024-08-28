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桃園工廠老闆誤信天降投資暴利 300萬身家積蓄險被騙光
桃園市一家鋁材工廠49歲劉姓老闆昨天下午神色匆匆前往平鎮區元大銀行臨櫃辦理匯款，要求帳戶300萬元全部提出，行員詢問用途，劉男敷衍「資金需求」，警方據報火速趕到勸說劉男「這是詐騙」，劉男回撥電話無人接聽才驚覺真的遇上詐騙，及時保住300萬積蓄，平鎮分局長徐坤隆今天至該行致謝、建議該行表揚有功行員。
平鎮分局宋屋派出所長鄒安晴表示，平鎮區49歲劉姓男子指稱日前在網路軟體，結識一名自稱林姓投顧老師，對方之後通知劉男幸運抽中熱門未上市股票，要立即支付交割款，否則無法獲得股票和暴利，劉男不疑有他，趕在元大銀行打烊前，匆匆拿著存摺及印鑑，跑去臨櫃提領帳戶全部300萬元匯款，行員詢問用途，劉男敷衍回應，還怪行員妨礙他投資發財，堅持匯款，行員警覺有異通報警方協助處理。
警方趕到與行員一起勸說劉男遇上詐騙，劉男起初不信警方所言，經員警向劉男說明詐騙集團利用「假投資」詐騙伎倆案例，請劉男當場回撥林男電話試試看，果然電話不通，劉男才相信碰到詐騙，終於醒悟，並感謝行員及警方熱心協助保住積蓄。
該分局長徐坤隆特別前往元大銀行，公開表揚即時阻詐有功行員，並頒贈POLICE熊紀念品，感謝行員與警方協助阻詐，警方和金融機構建Line群組，鼓勵行員遇可疑通報，警方隨call隨到阻止詐騙，該分局亦將發文該行建議表揚有功行員，保住民眾財產安全，也呼籲民眾如遇可疑詐騙，立即撥打165或110查詢報案。
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