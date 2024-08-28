泡澡心肌梗塞？高雄女躺旅館浴缸氣絕 死因待查

高雄市三民區建國二路某旅館今天傳出女房客死亡。49歲的方姓女子昨天投宿旅館，今天中午尚未下樓辦退房，房務人員查看，發覺門鎖反鎖，但電話遲遲沒人接，叫門也沒動靜，報警進房查看，竟發現方女躺在浴缸，已氣絕多時。警方表示，初步排除外力介入。

據了解，昨天中午方姓女子獨自投宿旅館，曾出入旅館，房務人員並未發覺異狀。直到今天中午，房務人員打電話要詢問方女是否退房，但卻沒人接電話，房務人員上樓敲門，房內也沒人回應，才擔心出意外才報警處理。