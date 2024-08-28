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北投刑警違法查正妹女警、家人個資2百筆 檢限制住居

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北投警分局年僅21歲鍾姓警員，今年1月間疑「好奇」正妹女警背景，竟趁借學長帳號辦刑案時，涉胡亂查個資，還點擊查看女警的家人，非因公查詢個資多達2百筆，剛畢業的他像「劉姥姥進大觀園」不懂不能亂查個資，遭分局自檢稽核時抓包，函送法辦。士林地檢署本月14日搜索鍾員辦公室，查扣手機釐清有無外洩個資，訊後諭令限制住居。

據悉，21歲鍾姓員警警專40期畢業，去年分發北投偵查隊，尚未有查個資權限，偵查隊學長借帳號供他查詢刑案犯嫌，鍾員涉輸入正妹同學、同事名字，查看她們的出生年月日、個人資料等背景，甚至宛如像是「劉姥姥進大觀園」，見警政知識聯網出現女警家人的樹狀圖，多次點選查看家人個資，雖遭查詢的女警不多，但連同其家人，系統顯示查詢多達200筆。

北投警分局定期資安稽核，自檢發現鍾男在今年1月間非因公查詢、登載不實，查詢個資源頭都是正妹女警，鍾員剛畢業尚未有權限，學長借帳號讓他練習、熟悉查詢偵辦刑案，不料，卻因一時好奇觸法；今年4月16日依個人資料保護法，函送士林地檢署偵辦，全力配合檢方偵辦；行政處分則依「警察機關資通安全實施規定」鍾員記過1次，借帳號學長則申誡。

北投分局指出，秉持警紀警辦、毋枉毋縱及不掩飾、不庇縱、不護短的態度，發現同仁疑涉違法違紀，徹查到底，絕不寬縱，採斷然處置，以維警譽。

北投警分局。圖／聯合報系資料照
北投警分局。圖／聯合報系資料照

個資 女警 家人

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