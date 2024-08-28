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影／博弈利益惹凶殺…屏東警掃蕩聚賭桌遊店 查獲90人扣賭金百萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

南部近期接連發生凶殺案件，起因疑與桌遊博弈利益有關，屏東縣里港警分局展開清查，昨下午出擊，針對轄區內九如鄉九如路上桌遊店臨檢清查，當場查獲90名聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦。

里港警分局調查，該桌遊店掛樣頭賣狗肉暗藏場，昨天下午臨檢，當場查獲90人，現場帶回27歲柯姓負責人，並通知黃姓屋主，現場查扣天九牌、骰子及撲克牌等賭具，以俗稱「天九牌」、「妞妞」等方式賭博財物，現金315萬8700元、籌碼就有80萬1690元及點鈔機、賭具等證物，全案依賭博罪移送檢方偵辦。

警方發現，現場賭客從年輕30幾歲到80幾歲長輩都有，有六成以上是60 歲長者，其中80歲以上有4人，長者多玩天九牌為主；其中一名長輩疑因太緊張害怕，送醫急診，幸無大礙。

警方表示，針對轄區桌遊店加強清查究查不法，避免不法業者以桌遊店為掩護，私下卻從事百家樂、妞妞等賭博行為，避免店家以正派營業的假象，卻暗藏賭博情事，利用籌碼代替現金聚賭，並將遊戲所贏的籌碼向櫃檯人員私下兌換現金，獲取甚鉅不法利益。

屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦，查扣300多萬元賭金。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦，查扣300多萬元賭金。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦，查扣300多萬元賭金。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦，查扣300多萬元賭金。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦。記者劉星君／翻攝
屏東縣九如鄉桌遊店掛羊頭賣狗肉，警方查獲90人聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦。記者劉星君／翻攝

桌遊 臨檢 賭博

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