影／博弈利益惹凶殺…屏東警掃蕩聚賭桌遊店 查獲90人扣賭金百萬

南部近期接連發生凶殺案件，起因疑與桌遊博弈利益有關，屏東縣里港警分局展開清查，昨下午出擊，針對轄區內九如鄉九如路上桌遊店臨檢清查，當場查獲90名聚賭，玩天九牌、妞妞等，賭客以1比1倍率籌碼換取現金，警詢後現場柯姓負責人與89名賭客依賭博罪送辦。

里港警分局調查，該桌遊店掛樣頭賣狗肉暗藏場，昨天下午臨檢，當場查獲90人，現場帶回27歲柯姓負責人，並通知黃姓屋主，現場查扣天九牌、骰子及撲克牌等賭具，以俗稱「天九牌」、「妞妞」等方式賭博財物，現金315萬8700元、籌碼就有80萬1690元及點鈔機、賭具等證物，全案依賭博罪移送檢方偵辦。

警方發現，現場賭客從年輕30幾歲到80幾歲長輩都有，有六成以上是60 歲長者，其中80歲以上有4人，長者多玩天九牌為主；其中一名長輩疑因太緊張害怕，送醫急診，幸無大礙。