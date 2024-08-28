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台中男童強扯貴賓犬往上拋再捏嘴 網傳他也欺負身障者
台中一名男童涉嫌虐狗被拍下影片上網，影片中他強扯一隻紅貴賓犬往上拋再捏嘴，狗嚇到夾尾，網友說男童家曾養另一隻狗，好像被虐待死亡，被罰錢了事，也曾看過男童欺負路過的身障者。
民眾目擊男童虐狗，手機拍影片上傳後，引起上萬人怒罵，許多人請求拍攝者報案，通報動保處，搶救這隻可憐的貴賓犬；畫面中，男童牽著繫繩的紅貴賓犬，他單手拉繩，用力將狗往上拋，狗在半空中翻飛，嚇到不敢叫還夾尾。
男童再單手緊捏住狗嘴，再將狗吊著提、狗四肢懸空眼神無助驚恐，畫面引起許多網友大罵，也為狗求救，一名網友說，他認識這名男童，家人很寵他，不是第一次虐狗，他也會欺負路過的身障人士，男童家曾養一隻狗，被虐待致死，後來罰錢了事。
多位網友詢問男童虐待地點，他們想衝現場教訓對方，看他怎麼虐待動物，也有人說這名男童有嚴重心理問題，太可怕且殘忍。
台中市動保處表示，網傳台中市東區發生虐待犬隻一案，動保處獲悉後今天派員稽查，但未見事證中之犬隻，也未找到行為人，後續將函請行為人及其法定代理人陳述意見，並扣留受虐犬隻釐清案情，如果有騷擾、虐待或傷害動物情形將依法查處。
動保處提醒，如果成年飼養動物有不當行為，按動物保護法規定，其法定代理人應負相關法律責任，倘故意傷害致動物受傷未達死亡程度，可依動物保護法第30條處1萬5千元以上至7萬5千元以下罰鍰。
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