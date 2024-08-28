台中烏日驚傳工安意外！砂石車斜坡翻覆車體變形 司機不治

台中市烏日區一家砂石場今天上午驚傳砂石車滑落約3樓高土堆後翻覆，車體受擠壓嚴重變形，年約50歲男駕駛受困車內，台中市消防局獲報到場，協助男子脫困，被救出的男子頭部有外傷，無呼吸心跳，立即送醫搶救。烏日林新醫院說明，男子因傷重，經搶救後已宣告不治。

台中市消防局在今天上午10時19分獲報，烏日區中山路三段一處砂石場有人員受困翻覆的砂石車內，立即出動烏日、西屯分隊共計6輛消防車，12名消防員到場搶救，由烏日分隊小隊長黃千峰擔任救災指揮官。