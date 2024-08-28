1小時偷2輛機車 大甲警2小時內在公園涼亭逮到他

林姓男子在台中市大甲區涉嫌行竊，1小時內連偷2輛機車，大甲警方追查，2小時內在一座公園涼亭逮到他，他正在熟睡，被逮捕時一臉錯愕。

本月14日，38歲林姓男子1小時內在大甲分局轄區連續偷2輛機車作為代步交通工具，大甲派出所員警在2小時內將林嫌查緝到案，失主沒想到才剛報完案離開，沒多久警方就通知他回派出所指認犯嫌及認領贓車，報案人在「我愛大甲2」臉書社群平台上發文，對大甲警分局員警破案能力由衷佩服。

14日下午2點30分，魏姓男子的機車停在大甲區東西六路一段的馬路旁，隔天早上8時，他要騎車才驚覺遭竊，到大甲分局大甲派出所報案協尋。

員警調閱路口監視器後發現，竊嫌特徵是一名皮膚黝黑、身形壯碩，年約30多歲男子，犯案時穿著黑色圓領T 及黑色七分褲和一雙白色拖鞋，擴大調閱路口監視器發現，男子所騎贓車，同一天早上9時50分許，在大甲區經國路上遭竊，2起機車竊盜案竊嫌特徵吻合，都是同一人所為。

分析魏姓男子的機車資料，最後出現地點在台中市西區存中街與中美街路口一帶，員警趕赴現場查看，當天上午10時50分，在存中街尋獲贓車，但沒看到小偷，眼尖的員警發現對面小公園，一名穿著打扮與竊嫌一模一樣的男子正躺在椅子上呼呼大睡，林男被員警喚醒後一臉錯愕，員警查證後確認他就涉嫌偷機車男子，當場提示路口監視器影像等證據佐證。