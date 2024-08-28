疑消費糾紛…蒙面男持鐵槌打老闆頭 苗警逮人辦殺人未遂

64歲吳姓男子疑因消費糾紛，昨天騎涉嫌變造車牌的機車，蒙面持鐵槌攻擊苗栗市中正路一家商店老闆，造成頭部撕裂傷逃逸，警方循線1個多小時逮捕吳男，依殺人未遂等罪嫌移送。

苗栗警分局昨天中午12點20分接獲報案：苗栗市中正路一家商店發生老闆遭攻擊後逃逸，警方通報圍捕，調閱相關監視影像，鎖定吳男涉嫌重大，循線於下午1點半時在苗栗縣頭屋鄉一家超商查獲吳男，起出鐵槌、變造車牌等證物。

警方調查，吳男於8月25日到店家買東西，隔天表示部分商品沒有拿走，27日蒙面到店家，聲稱買到的商品壞掉，與老闆發生爭執，吳男噴灑辣椒水，持鐵槌攻擊老闆，造成頭部撕裂傷，就醫後無大礙，全案依殺人未遂、偽造特種文書等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。