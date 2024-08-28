高雄取締騎樓違規停車惹爭議 警祭取締原則

高雄市警方取締騎樓違規停車，今年至8月25日共取締3217件，高雄市警交通大隊唯恐民眾對騎樓停車出現爭議，表示騎樓停機車以1排為限，如有2排以上停車，靠道路或人行道的停車不會受取締，靠建築處的停車將被取締拖吊，停放汽車也從寬認定。

高雄市交通大隊統計，今年1月至8月25日，共取締3217件騎樓違規停車，包括汽機車違規停車3168件、違規臨時停車49件。

由於許多遭取締的民眾抱怨，高雄市有騎樓管理使用自治條例，可容許騎樓擺攤，卻不能停車，認為有失公允。不過，警方表示，高雄市騎樓管理使用自治條例的立法精神，是在限制擺攤營業，商家不能將營業空間延伸到騎樓地，限制須維持騎樓有1.5公尺人行空間，並非針對騎樓地停車來處罰，對於騎樓地違規停車，仍以道路交通管理處罰條例開罰。

高雄市警交通大隊表示，警方取締騎違規停車，對機車停車以停1排為原則，若機車排了2排以上，靠道路或人行道邊的機車不取締，靠建築物的第2排以上停車全要拖吊。