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台中男拉狗繩甩狗往上拋 網友怒罵…動保處急追查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子涉嫌虐狗，他以繩拉狗，再將狗強拉往上拋，狗因脖子上被勒緊表情痛苦卻不敢哀叫，台中市動保處和員警今天都到現場追查，目前未找到男子和狗，後續將找出男子身分，通知出面說明。

台中市動保處表示，網傳台中市東區發生虐待犬隻一案，動保處獲悉後今天派員稽查，但未見事證中之犬隻，也未找到行為人，後續將函請行為人及其法定代理人陳述意見，並扣留受虐犬隻釐清案情，如果有騷擾、虐待或傷害動物情形將依法查處。

動保處提醒，如果成年飼養動物有不當行為，按動物保護法規定，其法定代理人應負相關法律責任，倘故意傷害致動物受傷未達死亡程度，可依動物保護法第30條處1萬5千元以上至7萬5千元以下罰鍰。

一名男子涉嫌虐狗，台中市動保處人員和員警今天都到現場追查，未找到人和狗，將持續追查。圖／取自網路
一名男子涉嫌虐狗，台中市動保處人員和員警今天都到現場追查，未找到人和狗，將持續追查。圖／取自網路

動物 台中市 虐狗

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