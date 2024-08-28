台中男拉狗繩甩狗往上拋 網友怒罵…動保處急追查

台中一名男子涉嫌虐狗，他以繩拉狗，再將狗強拉往上拋，狗因脖子上被勒緊表情痛苦卻不敢哀叫，台中市動保處和員警今天都到現場追查，目前未找到男子和狗，後續將找出男子身分，通知出面說明。

台中市動保處表示，網傳台中市東區發生虐待犬隻一案，動保處獲悉後今天派員稽查，但未見事證中之犬隻，也未找到行為人，後續將函請行為人及其法定代理人陳述意見，並扣留受虐犬隻釐清案情，如果有騷擾、虐待或傷害動物情形將依法查處。