疑因貸款無力還 54歲男今早陳屍新北大漢溪

一名男子今天上午漂浮在新北市大漢溪河道上，警、消獲報下船艇將男子拉救上岸，經檢視男子已明顯死亡，男子身上沒傷口，初步排除他殺，目前已聯繫死者家屬到場指認，至於死因有待檢警相驗後釐清。

據了解，洪姓男子（54歲）從事服務業相關行業，近來洪男疑因無力償還貸款鬱鬱寡歡。昨晚洪男留下遺書便外出失去聯繫，家人遍尋不著報警協尋。孰料，今天上午10時許，民眾於新北市新莊區台65橋下方大漢溪水面發現有男子載浮河道，經查就是洪男。

據悉、今天上午10時20分左右，警、消獲報派員趕抵下船艇搜救，於大漢溪左岸、台65下游約100公尺處，將男子打撈上岸，經檢視男子已明顯死亡。

警根據男子身上穿著與家屬提供洪男特徵相符，遂通知洪男家屬到場指認，確認就是洪男。洪男家屬對死因沒有疑義，後續待檢警相驗後釐清確切死因。