影／自撞亡畫面曝！台中客運司機有高血壓病史 二度就業上工半年
台中客運表示，林姓司機有駕駛公車的經驗，退休後，今年2月底才二度就業到台中客運服務，今天是開33路公車，要到西苑高中發車，發車前有做酒測，無酒精濃度。
台中客運指出，林應徵時有提供健檢報告，有高血壓的問題，公司關心健康狀況時，林有提到，都有按時吃藥控制，不會影響職務，林的班也都是早班，清晨5時許上工後，下午1時許就會下班，相對其他班別來說，較為輕鬆，後續將會協助家屬辦理後事。
經查，台中客運林姓司機（64歲）今天清晨5時許，駕駛公車沿台灣大道快車道往市區方向至玉門路口時，不明原因自撞中央分隔島，車上無乘客，林男疑似身體狀況問題，救護車到場時，林已無呼吸、心跳、無明顯外傷，經送台中榮總急救後，宣告不治。
警方獲報後，請示檢察官核發抽血酒測鑑定書，另外聯絡家屬，協助司法相驗，釐清死因。
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