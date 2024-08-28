嘉義縣台19線2車相撞 77歲騎士沒戴安全帽傷重喪命

嘉義縣台19線朴子往義竹方向，昨天下午3點多發生死亡車禍，27歲陳姓男子駕駛轎車沿台19線行駛，77歲陳姓男子則騎機車沿防汛道路行駛。兩車行經路口時發生碰撞，機車騎士疑未戴安全帽，當場失去呼吸心跳，傷重送醫不治，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，當時77歲男子騎機車在防汛道路東西向行駛，27歲男子駕駛轎車在台19線南北向行駛，雙方在台19線88公里處路口交會，疑似路口未減速停讓，兩車逕直相撞，零件、物品四散，機車騎士未戴安全帽，連人帶車倒地，傷勢相當嚴重，轎車駕駛則未受傷。

嘉義縣消防局表示，昨天下午3點多獲報，台19線朴子往義竹方向發生事故，立即派遣人車前往，抵達後發現機車與汽車在路口相撞，77歲男子倒地，當場失去呼吸心跳，經現場給予急救處置後，由救護車送往長庚醫院救治。最終仍因傷重宣告不治。