快訊

避免混淆 柯文哲明記者會聚焦政治獻金案不談京華城

百里侯熱身／李四川是新北必勝人選？選舉經驗藍最擔憂

爛帳就算燒不到柯文哲 撇清京華城圖利案恐不易

竹山天梯園區除草工摔落6公尺邊坡 草木卡住保命

中央社／ 南投縣28日電

49歲林姓男子昨天在竹山天梯風景區除草，跨至邊坡作業時不慎踩空摔落6公尺深，幸被草木卡住。南投縣消防局派出人車援救並下切邊坡救出林男，頭部外傷流血、意識清楚送醫。

南投縣消防局今天透過新聞稿表示，昨天下午接獲報案指竹山天梯風景區有除草工人摔落山谷，救災救護指揮中心立即派遣轄區第三大隊竹山分隊攜帶繩索等救助裝備前往搶救，由於路程需超過30分鐘，同時與園方人員聯繫，拍攝現場照片供搶救人員了解狀況。

南投縣消防局指出，共派出7名消防員、器材車、救護車援救，消防人員到達由園方引導至現場，發現1名除草工人跌落約6公尺邊坡，意識清醒、頭部因撞擊導致明顯腫脹及流血、頸部疼痛，救援人員以繩索下降接觸，評估傷勢後以頸圈固定，拉上後清洗傷口、包紮止血等緊急處置，再送往竹山秀傳醫院。

消防局表示，園方自稱請來工人除草，不料傷者卻跨出園區範圍導致不慎摔落邊坡，所幸被草木卡住未一路往下摔。呼籲民眾除草穿戴妥善護具，並隨時注意周邊環境安全，以免發生危險。

南投縣 工人 意識

延伸閱讀

新平溪煤礦博物館憂熄燈 第3度送文資審議拚續營

石碇爬山遭虎頭蜂攻擊 3人螫傷送醫

文資審議不樂觀 新平溪煤礦博物館連署發酵給壓力

台北4兄弟姊妹實現亡父遺願 捐2勘災車桃園偏鄉山區救災

相關新聞

台中男童強扯貴賓犬往上拋再捏嘴 網傳他也欺負身障者

台中一名男童涉嫌虐狗被拍下影片上網，影片中他強扯一隻紅貴賓犬往上拋再捏嘴，狗嚇到夾尾，網友說男童家曾養另一隻狗，好像被虐...

台中烏日驚傳工安意外！砂石車斜坡翻覆車體變形 司機不治

台中市烏日區一家砂石場今天上午驚傳砂石車滑落約3樓高土堆後翻覆，車體受擠壓嚴重變形，年約50歲男駕駛受困車內，台中市消防...

1小時偷2輛機車 大甲警2小時內在公園涼亭逮到他

林姓男子在台中市大甲區涉嫌行竊，1小時內連偷2輛機車，大甲警方追查，2小時內在一座公園涼亭逮到他，他正在熟睡，被逮捕時一...

疑消費糾紛…蒙面男持鐵槌打老闆頭 苗警逮人辦殺人未遂

64歲吳姓男子疑因消費糾紛，昨天騎涉嫌變造車牌的機車，蒙面持鐵槌攻擊苗栗市中正路一家商店老闆，造成頭部撕裂傷逃逸，警方循...

高雄取締騎樓違規停車惹爭議 警祭取締原則

高雄市警方取締騎樓違規停車，今年至8月25日共取締3217件，高雄市警交通大隊唯恐民眾對騎樓停車出現爭議，表示騎樓停機車...

台中男拉狗繩甩狗往上拋 網友怒罵…動保處急追查

台中一名男子涉嫌虐狗，他以繩拉狗，再將狗強拉往上拋，狗因脖子上被勒緊表情痛苦卻不敢哀叫，台中市動保處和員警今天都到現場追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。