竹山天梯園區除草工摔落6公尺邊坡 草木卡住保命

49歲林姓男子昨天在竹山天梯風景區除草，跨至邊坡作業時不慎踩空摔落6公尺深，幸被草木卡住。南投縣消防局派出人車援救並下切邊坡救出林男，頭部外傷流血、意識清楚送醫。

南投縣消防局今天透過新聞稿表示，昨天下午接獲報案指竹山天梯風景區有除草工人摔落山谷，救災救護指揮中心立即派遣轄區第三大隊竹山分隊攜帶繩索等救助裝備前往搶救，由於路程需超過30分鐘，同時與園方人員聯繫，拍攝現場照片供搶救人員了解狀況。

南投縣消防局指出，共派出7名消防員、器材車、救護車援救，消防人員到達由園方引導至現場，發現1名除草工人跌落約6公尺邊坡，意識清醒、頭部因撞擊導致明顯腫脹及流血、頸部疼痛，救援人員以繩索下降接觸，評估傷勢後以頸圈固定，拉上後清洗傷口、包紮止血等緊急處置，再送往竹山秀傳醫院。

消防局表示，園方自稱請來工人除草，不料傷者卻跨出園區範圍導致不慎摔落邊坡，所幸被草木卡住未一路往下摔。呼籲民眾除草穿戴妥善護具，並隨時注意周邊環境安全，以免發生危險。