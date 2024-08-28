影／台中石岡警站交通崗眼尖 攔獲BMW車掛偽造車牌
BMW轎車駕駛陳姓男子被警方攔查後，坦承自己前陣子因為嚴重超速原牌照遭吊扣，上個月已主動繳回監理站，因為日常生活需要用車，才上網購買客製化與自己原車牌相同偽造車牌。
26歲陳姓男子今年6月因駕車超速遭車牌吊扣，他為了日常所需，上網搜尋假車牌資訊，花8000元購得兩面客製化偽造車牌，他以為能藉由懸掛假車牌蒙混上路，不知警方小電腦內對每輛車輛的牌照狀況都一覽無遺，陳男被警方查獲時，才知自己行為已觸犯刑法-行使偽造特種文書罪，向警方表示再也不敢。
東勢分局統計，自8月1日起執行「淨牌專案」，已舉發多起交通違規，例如懸掛別車車牌、牌照吊扣期間行駛、報廢登記汽車仍行駛等；另查獲4件4人懸掛偽造車牌等，警方提醒，懸掛偽車牌行駛，依違反刑法偽造特種文書罪嫌送辦外，依道路交通管理處罰條例，處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照。
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