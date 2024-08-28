影／台中石岡警站交通崗眼尖 攔獲BMW車掛偽造車牌

全台各地陸續傳出懸掛 假車牌 亂象，台中市石岡區土牛派出所警員胡惠琦守望勤務站交通崗時，看到一輛白色 BMW 疑似改裝車，使用警用小電腦查詢該車車牌，發現牌照已被 監理站 吊扣處分，警員攔查該車查出掛偽造車牌，依法移送。

BMW轎車駕駛陳姓男子被警方攔查後，坦承自己前陣子因為嚴重超速原牌照遭吊扣，上個月已主動繳回監理站，因為日常生活需要用車，才上網購買客製化與自己原車牌相同偽造車牌。

26歲陳姓男子今年6月因駕車超速遭車牌吊扣，他為了日常所需，上網搜尋假車牌資訊，花8000元購得兩面客製化偽造車牌，他以為能藉由懸掛假車牌蒙混上路，不知警方小電腦內對每輛車輛的牌照狀況都一覽無遺，陳男被警方查獲時，才知自己行為已觸犯刑法-行使偽造特種文書罪，向警方表示再也不敢。