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影／樹林卡拉OK店擾民86次屢勸不聽 警開警笛、吹哨逼打烊

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區一家卡拉OK店從今年3月底至今，因噪音擾民陸續被附近住戶檢舉達86次，轄區警多次前往勸導未果，日前以強制作為，包括警用機車鳴笛、吹哨方式，店家仍舊不予理會。樹林警方表示，已報請新北市政府公安稽查小組聯合稽查，將運用第三方警政執行公權力，還給市民良好居住環境。

據了解，新北市樹林區前鎮街一家卡拉OK店，今年3月初開始設店營運，但因深夜店內音樂、人聲量過高，影響周邊住戶安寧，從今年3月28日開始至這個月25日為止，因噪音擾民被附近住戶檢舉達86次。轄區警多次前往勸阻，但店家仍舊無視依然故我。

這個月11日、25日兩天，店家再因聲音過大遭民眾檢舉噪音擾民，警方到場勸導店家依舊「不予理會」，員警遂將警用機車牽進該店外門，持續與店家及客人溝通未果，只好打開警笛聲、坐於店外大門吹哨方式對應，直到在場客人陸續結帳離開，店家才結束營業。為此，店家截錄店內監視器畫面，上傳網路社群，暗指警方執法有瑕疵，引發網友正反兩派論戰。

樹林警分局表示，針對該卡拉OK店暗指部分，經查起因為店家深夜噪音擾民，警方多次勸導無效，改以強勢勸導，檢視員警執法過程合乎規定並無不法。後續將針對其店營業登記、消防安全、分區使用、噪音等各項涉嫌違規部分，報請新北市政府公安稽查小組聯合稽查，運用第三方警政執行公權力，還給市民良好居住環境

新北市樹林區前鎮街一家卡拉OK店噪音擾民被檢舉86次，警方將警用機車牽於店外門處鳴笛，畫面一出引發正反兩派論戰。圖／社會事新聞影音
新北市樹林區前鎮街一家卡拉OK店噪音擾民被檢舉86次，警方將警用機車牽於店外門處鳴笛，畫面一出引發正反兩派論戰。圖／社會事新聞影音
新北市樹林區前鎮街一家卡拉OK店噪音擾民被檢舉86次，警方坐於店外門吹哨，畫面一出引發正反兩派論戰。圖／社會事新聞影音
新北市樹林區前鎮街一家卡拉OK店噪音擾民被檢舉86次，警方坐於店外門吹哨，畫面一出引發正反兩派論戰。圖／社會事新聞影音

住戶 噪音

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