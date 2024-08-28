板橋深夜傳嚴重車禍 貨車撞雙載騎士釀1傷1昏迷

新北市板橋區昨天深夜發生嚴重車禍。66歲梁男昨晚11時許駕駛小貨車行經永豐街往三民路方向時，20歲范男騎機車載24歲葉女從富山街巷弄駛出，2車在路口發生碰撞，范男及葉女倒地受困車底。救護人員到場將2人救出，發現范男全身多處挫傷，葉女頭部遭受撞擊昏迷，目前正在醫院急救中，車禍原因仍待釐清。

據了解，海山警方昨天深夜11時許接獲報案，板橋區永豐街發生交通事故。警方與救護人員獲報趕抵，發現1輛機車被卡在小貨車底，20歲范姓男騎士與後座24歲葉姓女乘客倒地受傷，其中范男全身多處擦挫傷，葉女頭部遭撞擊昏迷，救護人員立即將2人送往板橋亞東醫院急救，目前葉女尚未恢復意識。