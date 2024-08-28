快訊

柯文哲應辭黨主席？ 蔡壁如：拜託給柯主席一點時間

開放買爆？日本考慮取消免稅品裝袋密封要求、移除每日免稅額上限

8台灣遊客在南韓釜山「集體食物中毒」！吃完鮑魚粥後上吐下瀉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋深夜傳嚴重車禍 貨車撞雙載騎士釀1傷1昏迷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區昨天深夜發生嚴重車禍。66歲梁男昨晚11時許駕駛小貨車行經永豐街往三民路方向時，20歲范男騎機車載24歲葉女從富山街巷弄駛出，2車在路口發生碰撞，范男及葉女倒地受困車底。救護人員到場將2人救出，發現范男全身多處挫傷，葉女頭部遭受撞擊昏迷，目前正在醫院急救中，車禍原因仍待釐清。

據了解，海山警方昨天深夜11時許接獲報案，板橋區永豐街發生交通事故。警方與救護人員獲報趕抵，發現1輛機車被卡在小貨車底，20歲范姓男騎士與後座24歲葉姓女乘客倒地受傷，其中范男全身多處擦挫傷，葉女頭部遭撞擊昏迷，救護人員立即將2人送往板橋亞東醫院急救，目前葉女尚未恢復意識。

警方初步調查，事發當時66歲梁姓男子駕駛小貨車行經永豐街時，范男騎機車從富山街巷弄駛出，2車當場在路口發生碰撞。警方對雙方駕駛進行酒測發現均未喝酒，警方已進行採證測繪並調閱監視器影像，釐清車禍發生原因及肇責歸屬。

范男騎乘的機車被卡在小貨車車底。記者黃子騰／翻攝
范男騎乘的機車被卡在小貨車車底。記者黃子騰／翻攝
海山警方獲報趕抵現場採證。記者黃子騰／翻攝
海山警方獲報趕抵現場採證。記者黃子騰／翻攝

永豐 車禍

延伸閱讀

機車定檢超容易忘 新北與加油業者合作掃車牌馬上驗

彰化離岸風電工安意外 19歲簡男急救多天昨晚不治

板橋中正路「來得福」舊址進駐麥當勞 在地人：終於回來了

板橋幼兒園餵藥案遭糾正 民進黨團：盼新北市府建立完善制度

相關新聞

影／自撞亡畫面曝！台中客運司機有高血壓病史 二度就業上工半年

台中客運林姓司機今天清晨5時許，駕駛公車行經西屯區台灣大道、玉門路時，因不明原因自撞分隔島，附近民眾看到後報警，救護車到...

行車記錄器拍到後車女騎士裙底 高雄騎士被撞還被告妨害秘密

高雄19歲李姓男子和一名穿著短裙的正妹女騎士發生車禍，李男將行車記錄器交給警方，女騎士檢視後，卻發現機車後方鏡頭正好拍到...

疑因貸款無力還 54歲男今早陳屍新北大漢溪

一名男子今天上午漂浮在新北市大漢溪河道上，警、消獲報下船艇將男子拉救上岸，經檢視男子已明顯死亡，男子身上沒傷口，初步排除...

嘉義縣台19線2車相撞 77歲騎士沒戴安全帽傷重喪命

嘉義縣台19線朴子往義竹方向，昨天下午3點多發生死亡車禍，27歲陳姓男子駕駛轎車沿台19線行駛，77歲陳姓男子則騎機車沿...

影／台中石岡警站交通崗眼尖 攔獲BMW車掛偽造車牌

全台各地陸續傳出懸掛假車牌亂象，台中市石岡區土牛派出所警員胡惠琦守望勤務站交通崗時，看到一輛白色BMW疑似改裝車，使用警...

影／樹林卡拉OK店擾民86次屢勸不聽 警開警笛、吹哨逼打烊

新北市樹林區一家卡拉OK店從今年3月底至今，因噪音擾民陸續被附近住戶檢舉達86次，轄區警多次前往勸導未果，日前以強制作為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。