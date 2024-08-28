影／綠燈亮嫌小黃不走 汽車駕駛與運將永和街頭開打
謝姓男子昨晚開車行經新北市永和區永和路，見路口號誌綠燈已亮，前方計程車卻不往前行，下車理論與司機孔男當街互嗆上演全武行，警方獲報迅速趕抵排解，雖雙方互不提告，警詢後2人依違反社會秩序維護法函送新北地院依法裁罰。
新北市警方昨晚7時48分獲報，永和區永和路一段樂華夜市前路口發生街頭鬥毆，轄區永和派出所警迅速趕抵時已無打架情事，經調閱現場監視器影像發現雙方確有推擠徒手鬥毆。
據了解，這起事故是謝姓男子（23歲）與計程車司駛孔姓男子（46歲）發生行車糾紛，因謝男不滿孔男於路口號誌已變換為綠燈卻未立即行駛，於是用力鳴按喇叭，導致孔男不悅下車與謝男理論，雙方一言不合爆發口角糾紛進而動手互相推擠打扯。
謝男及孔男2人事後互不提告，警詢後仍依違反社會秩序維護法將2人函送新北地院依法裁罰。
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