快訊

珊珊不排除回馬槍侵台？ 氣象署：後期路徑不確定高 「都還是有機會」

假發票案曾特赦教授 為何如今聘學生助理還會遭威脅？

影／台中客運司機今發車撞分隔島…倒方向盤送醫亡

影／綠燈亮嫌小黃不走 汽車駕駛與運將永和街頭開打

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

謝姓男子昨晚開車行經新北市永和區永和路，見路口號誌綠燈已亮，前方計程車卻不往前行，下車理論與司機孔男當街互嗆上演全武行，警方獲報迅速趕抵排解，雖雙方互不提告，警詢後2人依違反社會秩序維護法函送新北地院依法裁罰。

新北市警方昨晚7時48分獲報，永和區永和路一段樂華夜市前路口發生街頭鬥毆，轄區永和派出所警迅速趕抵時已無打架情事，經調閱現場監視器影像發現雙方確有推擠徒手鬥毆。

據了解，這起事故是謝姓男子（23歲）與計程車司駛孔姓男子（46歲）發生行車糾紛，因謝男不滿孔男於路口號誌已變換為綠燈卻未立即行駛，於是用力鳴按喇叭，導致孔男不悅下車與謝男理論，雙方一言不合爆發口角糾紛進而動手互相推擠打扯。

謝男及孔男2人事後互不提告，警詢後仍依違反社會秩序維護法將2人函送新北地院依法裁罰。

謝姓男子昨晚開車行經新北市永和區永和路，見路口號誌綠燈已亮，前方計程車卻不往前行，下車理論與司機孔男當街互嗆上演全武行，警方獲報迅速趕抵排解，雙方互不提告，警方依違反社會秩序維護法依法裁罰。記者王長鼎／翻攝
謝姓男子昨晚開車行經新北市永和區永和路，見路口號誌綠燈已亮，前方計程車卻不往前行，下車理論與司機孔男當街互嗆上演全武行，警方獲報迅速趕抵排解，雙方互不提告，警方依違反社會秩序維護法依法裁罰。記者王長鼎／翻攝
謝姓男子昨晚開車行經新北市永和區永和路，見路口號誌綠燈已亮，前方計程車卻不往前行，下車理論與司機孔男當街互嗆上演全武行，警方獲報迅速趕抵排解，雙方互不提告，警方依違反社會秩序維護法依法裁罰。記者王長鼎／翻攝
謝姓男子昨晚開車行經新北市永和區永和路，見路口號誌綠燈已亮，前方計程車卻不往前行，下車理論與司機孔男當街互嗆上演全武行，警方獲報迅速趕抵排解，雙方互不提告，警方依違反社會秩序維護法依法裁罰。記者王長鼎／翻攝

永和 鬥毆

延伸閱讀

搭巴士弄丟手機！港女身無分文急攔計程車 運將不收錢還做1事：超級感恩

影／雨彈狂炸新北永和...國光路又積水 開車經過竹林路激起大片水花

永和三色號誌當場傾倒險砸車 砂石車後斗無端升起驚險畫面曝

影／午後雷陣雨炸永和...落雷擊中屋頂 水泥塊飛落砸中1男

相關新聞

板橋深夜傳嚴重車禍 貨車撞雙載騎士釀1傷1昏迷

新北市板橋區昨天深夜發生嚴重車禍。66歲梁男昨晚11時許駕駛小貨車行經永豐街往三民路方向時，20歲范男騎機車載24歲葉女...

影／不滿他人違停 台中男趴上引擎蓋阻擋駛離 還在車上看手機

台中市一名男子昨傍晚5時許疑因不滿陳姓男子在太平區中山路3段與宜昌路口的土地銀行前違規停車，質問陳後，陳說領完錢就走。但...

影／台中客運司機今發車撞分隔島…倒方向盤送醫亡

台中客運林姓司機今天清晨5時許，駕駛公車行經西屯區台灣大道、玉門路時，因不明原因自撞分隔島，附近民眾看到後報警，救護車到...

影／苗栗市北勢大橋頭左轉 微型二輪車騎士遭撞噴飛慘死

苗栗市北勢橋頭經國路、中華路口前天發生死亡車禍，一輛微型電動二輪車左轉與直行轎車相撞，張姓騎士噴飛，送醫傷重不治，18歲...

台中七旬翁理論車禍 無辜遭思覺失調男打死…移審國民法官

台中市林姓男子領有身心障礙手冊，患有思覺失調症，去年9月間在父親陪同下，前往中國醫藥大學附設醫院看診，期間林聽到院外，謝...

影／綠燈亮嫌小黃不走 汽車駕駛與運將永和街頭開打

謝姓男子昨晚開車行經新北市永和區永和路，見路口號誌綠燈已亮，前方計程車卻不往前行，下車理論與司機孔男當街互嗆上演全武行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。