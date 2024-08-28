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土城砂石車頻繁出沒恐釀傷亡 警擴大執法事故狂降170%
為防制大型車違規釀交通事故，土城警8月起執行專案取締勤務，迄今已取締未裝設行車視野輔助系統6件、超載18件、闖紅燈2件、紅線停車及並排停車110件等共136件，較上月同期增加68件，成長約100%。而大型車事故減少19件下降約170%，事故防制成效卓著，土城警也將持續針對大型車違規加強取締，以維交通安全。
土城分局表示，土城地區近年因高速發展，大型車輛、砂石車頻繁行駛於轄內道路，導致交通事故頻傳，經統計今年1月至7月計發生4起大型車嚴重事故，造成4人傷亡。土城警8月起特別啟動專案大執法，盼能降低事故發生。
土城分局長陳建龍表示，除加強執法外，警方也特別製作交通安全宣導單，透過在地FB社團、LINE群組及前往轄里民活動中心、捷運站等多元管道宣導民眾「遠離大型車」及「避開內輪差和視覺死角」等觀念，並至轄內各建築工地，向業者及所屬駕駛約制及告誡務必遵守交通法規及小心駕駛，以此強化執法效能及落實交通安全宣導，全面防制大型車輛交通事故發生。
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