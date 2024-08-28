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土城砂石車頻繁出沒恐釀傷亡 警擴大執法事故狂降170%

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為防制大型車違規釀交通事故，土城警8月起執行專案取締勤務，迄今已取締未裝設行車視野輔助系統6件、超載18件、闖紅燈2件、紅線停車及並排停車110件等共136件，較上月同期增加68件，成長約100%。而大型車事故減少19件下降約170%，事故防制成效卓著，土城警也將持續針對大型車違規加強取締，以維交通安全。

土城分局表示，土城地區近年因高速發展，大型車輛、砂石車頻繁行駛於轄內道路，導致交通事故頻傳，經統計今年1月至7月計發生4起大型車嚴重事故，造成4人傷亡。土城警8月起特別啟動專案大執法，盼能降低事故發生。

土城分局長陳建龍表示，除加強執法外，警方也特別製作交通安全宣導單，透過在地FB社團、LINE群組及前往轄里民活動中心、捷運站等多元管道宣導民眾「遠離大型車」及「避開內輪差和視覺死角」等觀念，並至轄內各建築工地，向業者及所屬駕駛約制及告誡務必遵守交通法規及小心駕駛，以此強化執法效能及落實交通安全宣導，全面防制大型車輛交通事故發生。

警方至建築工地向業者及駕駛約制及告誡務必遵守交通法規及小心駕駛。記者黃子騰／翻攝
警方至建築工地向業者及駕駛約制及告誡務必遵守交通法規及小心駕駛。記者黃子騰／翻攝
土城警方針對大型車、砂石車違規加強取締。記者黃子騰／翻攝
土城警方針對大型車、砂石車違規加強取締。記者黃子騰／翻攝

交通事故 捷運

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