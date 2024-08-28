影／苗栗市北勢大橋頭左轉 微型二輪車騎士遭撞噴飛慘死
苗栗市北勢橋頭經國路、中華路口前天發生死亡車禍，一輛微型電動二輪車左轉與直行轎車相撞，張姓騎士噴飛，送醫傷重不治，18歲林姓男子無照駕駛，酒測沒有酒精反應，檢警進一步處理中。
檢警調查，張男（54歲）前天上午10點45分下班騎機車，在苗栗市北勢大橋騎微型電動二輪車，從機車優先車道切入內側車道左轉經國路，與內側車道同向直行林男駕駛的轎車相撞，張男人車噴飛約6公尺倒地，經送醫救治，傷重回天乏術。
林姓男子無照，他偷開胞兄的車子從苗栗縣竹南鎮出門，載1名友人要到苗栗市訪友，警方檢測林男沒有有飲酒，檢警前天相驗，林男請回，詳細事故原因尚待調查釐清。
苗栗警察分局呼籲，駕駛人左、右轉時，應遵循號誌、標誌及標線，以確保行車安全；同時，提醒用路人在路口處都應該注意減速慢行，切勿忽略「防禦性駕駛」的重要性，避免發生不測。
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