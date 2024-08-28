影／不滿他人違停 台中男趴上引擎蓋阻擋駛離 還在車上看手機
有民眾把這段危險的影片傳上網，警方發現，依車牌找到陳姓男子（52歲）了解。他說，他在路口違停時，該名男子與妻小經過，該男子質問他「你違規停車！」他回說知道，並說到ATM領完錢就走。未料，他領完錢上車要走時，該名男子卻擋在車前，即使他發動車子起步了，該男子還不走，並二度跳上引擎蓋，待車上時一邊還看著手機，直到轉了彎行駛了一段距離，該男子才跳下車離開。
警方說，陳男違停部分，因為警方已不能根據檢舉畫面舉發，反而是跳上車的男子涉嫌違反道路交通管理處罰條例第81條，可處以5百元罰款，將查明其身分通知到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言