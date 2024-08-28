影／不滿他人違停 台中男趴上引擎蓋阻擋駛離 還在車上看手機

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聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一名男子昨傍晚5時許疑因不滿陳姓男子在太平區中山路3段與宜昌路口的土地銀行前違規停車，質問陳後，陳說領完錢就走。但這名男子仍企圖擋車，後來陳的車子啟動後，又跳上引擎蓋，還在車上看手機，一路這樣行駛近50公尺，到下個路口才跳下車離開。

有民眾把這段危險的影片傳上網，警方發現，依車牌找到陳姓男子（52歲）了解。他說，他在路口違停時，該名男子與妻小經過，該男子質問他「你違規停車！」他回說知道，並說到ATM領完錢就走。未料，他領完錢上車要走時，該名男子卻擋在車前，即使他發動車子起步了，該男子還不走，並二度跳上引擎蓋，待車上時一邊還看著手機，直到轉了彎行駛了一段距離，該男子才跳下車離開。

警方說，陳男違停部分，因為警方已不能根據檢舉畫面舉發，反而是跳上車的男子涉嫌違反道路交通管理處罰條例第81條，可處以5百元罰款，將查明其身分通知到案說明。

台中市一名男子不滿他人違規停車，竟不顧車子已行駛，還跳上車阻擋。圖／民眾提供
台中市一名男子不滿他人違規停車，竟不顧車子已行駛，還跳上車阻擋。圖／民眾提供

台中市 罰款 違停

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