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台中七旬翁理論車禍 無辜遭思覺失調男打死…移審國民法官

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子領有身心障礙手冊，患有思覺失調症，去年9月間在父親陪同下，前往中國醫藥大學附設醫院看診，期間林聽到院外，謝姓老翁與呂姓公車司機、趙姓計程車司機因車禍的爭吵聲，林誤會是謝在辱罵他，也加入爭執，林持續毆打倒地的謝翁，謝翁因急性心因性休克後，住院4天身亡，檢方近日偵結，依傷害致死罪起訴林，移審國民法官

林姓男子（22歲）兒少時期患有智力、適應功能減損，8年前被診斷出患有思覺失調症，長期有就醫、住院紀錄，去年9月28日上午9時許，林在父親陪同下，前往中國醫藥大學附設醫院看診，領藥空檔，林到院外購買茶飲解渴。

林在院外時，剛好遇到呂姓公車司機，為閃避謝姓老翁（75歲）停放的車輛，不慎與趙姓司機駕駛的計程車碰撞的車禍；謝翁等3人在現場查看車損、理論過程時，林認為謝的爭執聲是在辱罵他，林心生不滿，先以徒手方式，將謝翁推倒在地。

謝妻與保全、民眾看到，合力制止林，謝起身後動氣，追上林理論，林再出手毆打謝翁，也攻擊謝翁妻子頭部，接著將謝翁夫妻推倒在地。

林跨坐在謝翁身上，不斷朝謝翁頭部、胸口毆打，民眾見狀趕緊將林拉開，但謝翁被攻擊後，引發急性心因性休克，當場失去意識，經緊急送醫急救，住院四天仍因多重器官衰竭身亡。

檢方認定，林男因受精神、心智缺陷影響，產生關係妄想及偏邏輯思考，導致辨識行為違法能力，顯著降低，錯誤深信遭謝翁辱罵，萌生不滿而持續傷害謝翁。

檢方指出，林主觀上雖無要謝翁死亡的故意，但在客觀上，已可預見謝翁年事已高，身體狀況較一般青壯成年人脆弱，不堪外力毆擊與跌摔，若持續遭受外力攻擊，極可能引發死亡結果，仍持續犯行，有傷害故意，依傷害致死罪起訴，移審國民法官審理。

台中市林姓男子（左）有身心狀況，聽到謝翁（右）因車禍與人口角的爭吵聲，上前推打謝翁，鬧出人命。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子（左）有身心狀況，聽到謝翁（右）因車禍與人口角的爭吵聲，上前推打謝翁，鬧出人命。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子因身心狀況，無故推打七旬謝姓老翁，鬧出人命，警方出動五名警力，才將林男壓制上車。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子因身心狀況，無故推打七旬謝姓老翁，鬧出人命，警方出動五名警力，才將林男壓制上車。記者陳宏睿／翻攝

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