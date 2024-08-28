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影／貨櫃車自撞三重自強路國道涵洞翻覆 被開2紅單
新北市今天清晨近6時，有1輛曳引貨櫃車在三重區自強路三段撞上高速公路涵洞的限高門架，導致車輛翻覆，幸未波及其他人車。貨櫃車於上午7時許拖離現場，交通恢復順暢。
據了解，48歲陳姓司機駕駛曳引車由自強路三段往二段方向行駛，打算穿越涵洞右轉國道路一段到倉庫載運貨物，但因貨櫃超過限高4.1公尺，撞上門架導致車輛側翻。
幸好時間還早，路上人車不多，沒有殃及無辜，三重警分局派遣12名警力到場協助處理事故並疏導交通，事故車於上午7時11分扶正、拖離，清潔隊協助清理路面後，現場於7時40分開放通行。
陳姓司機未飲酒、未受傷，但行駛公告禁止路段、為遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，被開2張交通違規罰單。
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