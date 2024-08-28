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台中8旬婦拿起烤肉店架上生肉啃咬 店家嚇呆請她入店吃熟食

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名81歲婦人獨自外出，經過台中市豐原區一家烤肉店前，她看到店家架上生肉拿起來就啃咬，店家發現驚呆，以為她很餓，請她入店吃熟食，豐原警方知婦人家屬陸續到場，查出她患有失智症及重聽，才會拿起生肉就咬。

豐原警分局合作派出所警員張存馥本月24日晚上9時55分獲報，豐原區育英路的烤肉店有迷途老人需要協助；經了解，81歲婦人與兒子一家人同住，當晚她趁家人忙於家務之際獨自外出，起路到烤肉店時，逕自拿起架上的生食就要吃，店家看到驚嚇不已，阻止行為，並安排老婦入座，親自料理熟食以供果腹。

員警到場後，多次嘗試詢問老婦個人資訊，但婦人只顧著吃沒回應，她身上未攜帶任何證件，為確認身分，員警拿出轄內易迷途民眾清冊逐一比對，卻無法找到匹配對象，當警方一籌莫展時，一名男子騎車到場表示自己是老婦兒子。

婦人家人發現她不見後分頭尋找，當婦人兒子經過烤肉店時，看到一輛警車停在店外，擔心是自己母親發生意外，上前查看，驚喜發現正是苦尋多時的母親。婦人兒子表示，母親患有失智症及重聽，才導致她直接食用生食，他表示，母親平時有按時用餐，可能因當天晚餐吃得較早，才會這時間感到飢餓，獨自外出覓食，爾後會多加留意母親動向。

經統計，豐原分局今年1至7月共尋獲142名失蹤人口，其中失智長者共8名；警方呼籲，家中若有精神疾病患者、失智或年長者等走失高風險群，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。

一名81歲婦人經過豐原區一家烤肉店前，她拿起架上生肉啃咬，店家驚呆，請她入店吃熟食，警方找到她家人，通知帶回家。記者游振昇／翻攝
一名81歲婦人經過豐原區一家烤肉店前，她拿起架上生肉啃咬，店家驚呆，請她入店吃熟食，警方找到她家人，通知帶回家。記者游振昇／翻攝

失智症 母親 豐原

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