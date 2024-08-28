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車禍死亡長者占4成多 屏縣9月試辦死亡車禍簡訊發送
屏東縣交通事故死亡人數跟去年相較之下未見好轉，今年1到7月發生85件85人死亡車禍，其中高齡者死亡占37件37人，比例約43％。為降低交通事故死傷，屏東縣政府將從9月首度試辦「死亡車禍路口精準簡訊發送」，針對近期發生死亡車禍的危險路口半徑500公尺內居住的65歲以上長者，發送手機MMS圖片簡訊，提醒行經該危險路口，注意用路安全。
屏東縣府指出，根據屏東縣1到5月車禍死亡統計，65歲以上機車騎士發生車禍死亡比例，是65歲以下機車騎士3倍。依日本研究報告指出，一半交通事故通常發生在離家500公尺內，另考量手機為高普及電子媒介工具，內建簡訊功能無須額外下載軟體就能接收，宣導資訊能有效觸及年長者。
屏縣警局交通隊指出，今年1到7月交通事故發生85件85人，65歲長者為37件37人，占43％。分析高齡者死亡車禍樣態，恍神緊張心不在焉分心駕駛、左轉未依規定、未依標誌標線穿越道路、無號誌路口支線道未讓幹道車先行。
警方提醒，高齡者駕駛上路，務必專心駕駛，轉彎須打方向燈並遵守標誌標線規定，避免憾事發生。
縣府傳播暨國際事務處指出，試辦簡訊預計於9月初會開始發送，希望屆時收到提醒簡訊的民眾勿過度驚慌，理性閱讀並下載訊息圖片，轉寄分享親友，互相提醒事故就在身邊，提高警覺降低危險，避免憾事一再發生。
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