彰化風電意外 19歲男不治

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站，20日上午發生二氧化碳外洩工安意外，造成17人輕重傷，其中4人命危送醫；19歲簡姓男子前天宣告不治，家屬低調不願多談；38歲賴姓工人持續昏迷，經家屬同意，彰化基督教醫院昨下午評估器官捐贈；24歲呂姓男子經治療前天出院，另58歲劉姓男子仍昏迷中。

海龍離岸風電陸域降壓站仍未完工，現場有262支消防用二氧化碳氣瓶，疑似不慎碰撞觸發開關，大量二氧化碳外洩，宛如白色瀑布流瀉，多人從降壓站內往外逃，有3人當場失去呼吸心跳，還有1名工人陷入昏迷。

被送往台中梧棲童綜合醫院的簡姓男子，急救後恢復生命徵象，但昏迷指數仍只有3分，院方持續治療，但仍未清醒，前晚簡姓男子不治，家屬昨天凌晨將遺體接回，低調不願多談。

送往鹿港基督教醫院的38歲賴姓工人，到院時也無呼吸心跳，搶救恢復後，目前昏迷指數仍只有3分，後續狀況不樂觀。

賴男家屬已考慮器官捐贈，彰基昨天下午進行評估。賴男同事說，賴工作認真，對於他遺愛人間，大家都捨不得。

彰濱秀傳醫院表示，在現場失去生命跡象的24歲呂男，經搶救後恢復呼吸心跳，但昏迷指數3分、高燒40度，經採用氧氣、冰毯機治療後，隔天昏迷指數提升到9分，拔除氣管內管，22日已清醒，但反應比較慢。

院方表示，呂姓男子在加護病房治療觀察7日後，前天已出院，家人對於院方將呂從鬼門關搶救回來，相當感謝。

彰濱秀傳另收治58歲劉姓男子，到院時已無呼吸心跳，搶救後恢復，但並未清醒，目前昏迷指數仍只有3分，瞳孔對光沒反應，醫院透過洗腎治療，並使用40%氧氣、升壓劑維持，等待患者甦醒。