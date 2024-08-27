石碇爬山遭虎頭蜂攻擊 3人螫傷送醫

新北市石碇區今天發生虎頭蜂傷人意外。1支8人登山隊伍今天上午9時許前往石碇自來水廠上方登山步道爬山，下午4時許返程途中突遭大群虎頭蜂攻擊，眾人閃躲不及，3人遭螫傷。新北市消防局獲報派遣大批人員到場救援，發現其中1人遭螫10幾針，所幸3人均意識清醒，隨即由救護車送往北市萬芳醫院救治。

新北市消防局今天下午4時許接獲報案，在石碇區登山步道有多人遭虎頭蜂攻擊，消防局立即出動15輛各式消防、救護車、32名消防人員前往救援。消防人員接觸該登山團後發現共有3人被螫傷，其中60歲莊男全身遭螫10多針，71歲陳男後腦2針，56歲林女右手臂遭螫1針，所幸3人皆意識清楚可緩慢行走，在救護人員協助下至登山口搭上救護車送醫。