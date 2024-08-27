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石碇爬山遭虎頭蜂攻擊 3人螫傷送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市石碇區今天發生虎頭蜂傷人意外。1支8人登山隊伍今天上午9時許前往石碇自來水廠上方登山步道爬山，下午4時許返程途中突遭大群虎頭蜂攻擊，眾人閃躲不及，3人遭螫傷。新北市消防局獲報派遣大批人員到場救援，發現其中1人遭螫10幾針，所幸3人均意識清醒，隨即由救護車送往北市萬芳醫院救治。

新北市消防局今天下午4時許接獲報案，在石碇區登山步道有多人遭虎頭蜂攻擊，消防局立即出動15輛各式消防、救護車、32名消防人員前往救援。消防人員接觸該登山團後發現共有3人被螫傷，其中60歲莊男全身遭螫10多針，71歲陳男後腦2針，56歲林女右手臂遭螫1針，所幸3人皆意識清楚可緩慢行走，在救護人員協助下至登山口搭上救護車送醫。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋表示，秋季是蜂類活動高峰期，民眾登山時如果看見蜂群後加速逃逸或是拿物品驅趕、拍打，可能會讓蜂群受到驚嚇，轉而進入成攻擊狀態。民眾應逆著蜂群的飛行方向、緩步前進，並立即撥打119或110報案。

救護人員將被螫傷的民眾送上救護車。記者黃子騰／翻攝
救護人員將被螫傷的民眾送上救護車。記者黃子騰／翻攝
消防人員由登山口進入搜救。記者黃子騰／翻攝
消防人員由登山口進入搜救。記者黃子騰／翻攝

救護車 登山步道 石碇 虎頭蜂

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