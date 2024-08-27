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石碇登山遇虎頭蜂 3人遭螫傷送醫

中央社／ 新北27日電

新北市1支8人登山隊伍今天下午4時許在石碇登山步道遭虎頭蜂攻擊，共3人受傷，1人被螫10多針、1人後腦被螫2針、1人右手臂被螫1針，皆意識清楚，自行緩慢走下山，已送醫治療。

新北市消防局第4大隊今天下午4時44分獲報，1支8人登山隊伍上午9時前往石碇自來水廠上方登山步道爬山，下午4時許回程時被虎頭蜂螫，眾人當場四處逃竄，共3人被螫傷，其中60歲莊男被螫10多針、71歲陳男後腦被螫2針、56歲林女右手臂被螫1針，且出現胸悶等不舒服症狀，趕緊報案求助。

消防出動15車32人前往步道救援，接觸到患者時3人意識皆清楚，可自行緩慢行走，不舒服症狀也較舒緩，消防員協助將民眾帶至登山口，並送往北市萬芳醫院救治。

新北市消防局第4大隊長陳志瑋表示，秋季是蜂類活動高峰期，民眾登山遇蜂群若加速逃跑或拿物品驅趕、拍打，可能會讓蜂群受驚嚇，轉而進入成攻擊狀態，應避免動手，且逆著蜂群飛行方向緩步前進。

意識 虎頭蜂

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