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國道一號五股路段貨車側翻 麵粉散落漫天揚

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號南向32.5公里汐五高架五股出口前，下午5時有1輛小貨車打滑失控翻覆，車上載運的麵粉撒落滿地，物品飛散波及另1輛轎車，幸好無人受傷，詳細肇事原因由國道警方調查中。

據了解，44歲李姓司機駕駛小貨車，行經汐五高架五股出口前，疑似操作不當打滑失控導致側翻，零件飛散擊中另1輛轎車，小貨車載運的袋狀麵粉散落車道，警方封閉高架五股轉接道內、外兩線車道，半小時內迅速排除路況。

2名駕駛都未飲酒、沒有受傷，肇事原因有待警方進一步釐清。國道公路警察局第一大隊呼籲用路人，開車上路應養足精神避免疲勞駕駛，行經匝道應放慢車速小心通行，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，危急時是救命工具。

國道1號南向32.5公里汐五高架五股出口前，下午5時有1輛小貨車打滑失控翻覆，車上載運的麵粉撒落滿地，物品飛散波及另1輛轎車，幸好無人受傷，詳細肇事原因由國道警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向32.5公里汐五高架五股出口前，下午5時有1輛小貨車打滑失控翻覆，車上載運的麵粉撒落滿地，物品飛散波及另1輛轎車，幸好無人受傷，詳細肇事原因由國道警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向32.5公里汐五高架五股出口前，下午5時有1輛小貨車打滑失控翻覆，車上載運的麵粉撒落滿地，物品飛散波及另1輛轎車，幸好無人受傷，詳細肇事原因由國道警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向32.5公里汐五高架五股出口前，下午5時有1輛小貨車打滑失控翻覆，車上載運的麵粉撒落滿地，物品飛散波及另1輛轎車，幸好無人受傷，詳細肇事原因由國道警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向32.5公里汐五高架五股出口前，下午5時有1輛小貨車打滑失控翻覆，車上載運的麵粉撒落滿地，物品飛散波及另1輛轎車，幸好無人受傷，詳細肇事原因由國道警方調查中。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向32.5公里汐五高架五股出口前，下午5時有1輛小貨車打滑失控翻覆，車上載運的麵粉撒落滿地，物品飛散波及另1輛轎車，幸好無人受傷，詳細肇事原因由國道警方調查中。記者林昭彰／翻攝

國道 失控 車道

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