國道一號五股路段貨車側翻 麵粉散落漫天揚

國道1號南向32.5公里汐五高架五股出口前，下午5時有1輛小貨車打滑失控翻覆，車上載運的麵粉撒落滿地，物品飛散波及另1輛轎車，幸好無人受傷，詳細肇事原因由國道警方調查中。

據了解，44歲李姓司機駕駛小貨車，行經汐五高架五股出口前，疑似操作不當打滑失控導致側翻，零件飛散擊中另1輛轎車，小貨車載運的袋狀麵粉散落車道，警方封閉高架五股轉接道內、外兩線車道，半小時內迅速排除路況。