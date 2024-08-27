劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童案，兒福聯盟陳姓社工涉3度竄改訪視紀錄，北檢以過失致死等罪起訴。衛福部表示，尊重司法偵查結果，社工是維持社會安定及前進的重要成員，呼籲各界支持社工專業。

今天台北地檢署起訴指出，兒盟陳姓社工於3次訪視男童後，明知異常，卻未如實寫訪視紀錄，並於案發後與兒盟討論、刪除及竄改紀錄，認為陳女藏匿證據且干擾辦案，犯後態度惡劣、無悔意。

兒盟社工遭北檢起訴，引起社工界譁然，憂影響社工第一線士氣，甚至質疑司法界對社福體系運作不甚了解，衛生福利部社會救助及社工司長蘇昭如今天下午接受媒體聯訪時表示，重大案件相關司法的過程，伴隨各界不同聲音，是民主社會正常反應。

至於台北地檢署起訴指稱社工態度不佳，「這顯示了社會對社工期待很高」，蘇昭如說，這起案子調查已久，應該尊重與配合司法，相信進入司法程序後，司法人員一定會透過各管道收集證據與社會意見，包含社工群組的聲音。

蘇昭如表示，家庭議題日趨複雜多元，社會工作專業服務扮演重要角色，整合不同專業為不利處境的民眾及家庭提供服務，歡迎各界多了解社工實務與面臨的挑戰，社工是維持社會安定及前進的重要成員，呼籲各界支持專業。

這次事件對社工專業人員造成衝擊，影響民眾對社工人員信任，但社安網是大家的社安網，蘇昭如說，衛福部積極進行制度檢討，提出多項服務精進作為，包含納入專責醫師制度及加強化跨網絡橫向聯繫，落實一主責多協力服務等，釐清彌補、不足處，避免漏洞出現。