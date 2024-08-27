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台2線貨櫃車180度翻覆…板架衝出護欄 司機酒測值0

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

王姓男子今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經新北市貢寮區澳底路段時，疑機械故障失控，撞上路旁護欄後，板架衝出道路，整輛車180度翻覆。消防人員到場救出王男送醫，車禍原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午2點46分接獲報案，台2線宜蘭往基隆方向，指標93.5K路段有貨櫃車翻覆，出動貢寮分隊2車5人前往救護。

消防人員到場時，看到50多王男駕駛的貨櫃車四輪朝天，車頭在道路外側路肩，裝載塑膠粒產品的20呎貨櫃和板架，衝出道路護欄。王男已自行下車脫困，意識清醒，初步檢傷全身有多處切割傷，並表示左胸疼痛，將他送往衛生福利部基隆醫院治療。

警方也獲報到處理，因為事故車輛僅占用路肩，雙向車輛都仍能通行。員到在現場測繪採證，調查肇事原因。員警也到醫院對王男實施酒測，數值為0。事故車輛約在傍晚可排除，恢復正常行車。

王男今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經澳底路段時疑機械故障，失控撞上路旁護欄後翻覆。消防人員到場將王男送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
王男今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經澳底路段時疑機械故障，失控撞上路旁護欄後翻覆。消防人員到場將王男送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
王男今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經澳底路段時疑機械故障，失控撞上路旁護欄後翻覆。消防人員到場將王男送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
王男今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經澳底路段時疑機械故障，失控撞上路旁護欄後翻覆。消防人員到場將王男送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
王男今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經澳底路段時疑機械故障，失控撞上路旁護欄後翻覆。記者邱瑞杰／翻攝
王男今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經澳底路段時疑機械故障，失控撞上路旁護欄後翻覆。記者邱瑞杰／翻攝
王男今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經澳底路段時疑機械故障，失控翻覆。記者邱瑞杰／翻攝
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王男今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經澳底路段時疑機械故障，失控撞上路旁護欄後翻覆。消防人員到場將王男送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

貢寮 貨櫃

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