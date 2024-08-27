台2線貨櫃車180度翻覆…板架衝出護欄 司機酒測值0

王姓男子今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經新北市貢寮區澳底路段時，疑機械故障失控，撞上路旁護欄後，板架衝出道路，整輛車180度翻覆。消防人員到場救出王男送醫，車禍原因由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午2點46分接獲報案，台2線宜蘭往基隆方向，指標93.5K路段有貨櫃車翻覆，出動貢寮分隊2車5人前往救護。

消防人員到場時，看到50多王男駕駛的貨櫃車四輪朝天，車頭在道路外側路肩，裝載塑膠粒產品的20呎貨櫃和板架，衝出道路護欄。王男已自行下車脫困，意識清醒，初步檢傷全身有多處切割傷，並表示左胸疼痛，將他送往衛生福利部基隆醫院治療。