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議員批幼兒園監視畫面損壞 中市府：列入稽查紀錄

中央社／ 台中27日電

台中4歲童在幼兒園內疑遭不當管教，監視器關鍵畫面全黑，市議員批評市府稽查怠惰，不肖業者「損壞的畫面」掩蓋真相。市府表示，中央無法規要求一定要裝監視器但會鼓勵裝設。

台中市太平區一所幼兒園疑涉不當管教，家長指出，4歲的兒子結束戶外課程不願歸隊，教保員竟拖拉幼生下階梯到戶外遊樂區罰站，造成幼生左上臂紅腫，家長事後向園方反映，園方一度不想提供畫面，家長報警後看到監視器畫面，才發現不當管教情事且關鍵畫面已消失。

民進黨籍台中市議員周永鴻今天表示，教育局雖有要求園方提供監視器畫面，目前園方僅提供部分畫面，聲稱另部分監視設備損毀。台中市112年審計報告中指出，中市部分幼兒園發生不當管教事件，以錄影資料已刪除等為由未提供，可見教育局對幼兒園監視器管理稽查狀況不佳，導致少數不肖幼兒園藉此躲避或延遲事件調查。

台中市教育局透過文字稿表示，中央並無相關法規要求幼兒園一定要裝設監視器，教育局仍鼓勵各幼兒園裝設監視器並列入稽查訪視紀錄，若幼兒園發生疑似不當對待案件，不配合調查依法裁罰新台幣6000到6萬，若規避、妨礙或拒絕檢查罰6萬到30萬元。

教育局說明，有關太平區疑似不當對待幼生案，教育局已掌握部分監視器畫面，另要求該園提供14天內的監視影像，將一併提供調查委員積極調查，如有違法或規避調查，一定嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

幼兒園 教育局 監視器

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