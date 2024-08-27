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新北無業男迴轉壽司店吃霸王餐 躲查緝竟買10面假車牌
新北市1名38歲諸姓男子上月至迴轉壽司店用餐，狂吃1100元餐點後趁店員不注意落跑。新店警方接獲店家報案調閱監視器，發現諸男車牌與車型不符，懷疑他懸掛假車牌。警方深入追查後鎖定諸男行蹤，日前至深坑區北深路埋伏，趁諸男現身時將他逮捕，並起出10面假車牌，詢後依詐欺、偽造特種文書罪嫌移送法辦。
據了解，無業的諸姓男子疑因沒錢吃飯，竟打起吃霸王餐歹念。上月27日諸男至新店區1間連鎖迴轉壽司店用餐，共吃了1100元的各式壽司，接著趁店員不注意時逃離壽司店，店家發現後立即報警。
新店警方接獲報案調閱監視器，發現諸男駕駛的車輛車牌與車型不符，懷疑諸男懸掛假車牌四處開車趴趴走。警方經深入追查後，23日鎖定諸男出現在深坑區北深路一帶，立即派員前往埋伏，趁諸男現身之際將他逮捕，並在他車上起出10面假車牌。
諸男落網後供稱因違規車牌遭吊扣，為了繼續開車於是上網買了10面假車牌輪流替換以躲避警方查緝。警方詢後依詐欺、偽造特種文書罪嫌將諸男移送台北地檢署，檢察官訊後無保飭回。另外諸男使用偽造牌照，及已領有號牌而未懸掛等交通違規部分依道路交通管理處罰條例製單舉發，車輛則移置保管。
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