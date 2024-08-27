新北無業男迴轉壽司店吃霸王餐 躲查緝竟買10面假車牌

新北市1名38歲諸姓男子上月至迴轉壽司店用餐，狂吃1100元餐點後趁店員不注意落跑。新店警方接獲店家報案調閱監視器，發現諸男車牌與車型不符，懷疑他懸掛假車牌。警方深入追查後鎖定諸男行蹤，日前至深坑區北深路埋伏，趁諸男現身時將他逮捕，並起出10面假車牌，詢後依詐欺、偽造特種文書罪嫌移送法辦。

據了解，無業的諸姓男子疑因沒錢吃飯，竟打起吃霸王餐歹念。上月27日諸男至新店區1間連鎖迴轉壽司店用餐，共吃了1100元的各式壽司，接著趁店員不注意時逃離壽司店，店家發現後立即報警。

新店警方接獲報案調閱監視器，發現諸男駕駛的車輛車牌與車型不符，懷疑諸男懸掛假車牌四處開車趴趴走。警方經深入追查後，23日鎖定諸男出現在深坑區北深路一帶，立即派員前往埋伏，趁諸男現身之際將他逮捕，並在他車上起出10面假車牌。