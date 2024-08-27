車牌遭冒用收多筆違規罰單 中市警查獲使用者

台中市警方日前接獲民眾報案指稱車牌遭人冒用，陸續接獲多張交通違規罰單，警方成立專案小組展開偵辦，查獲住桃園的陳姓男子使用偽造車牌，還查獲偽造車牌轉換器。

台中市警察局刑事警察大隊今天召開記者會，刑大副大隊長洪明強在會中指出，由於製造、販賣及使用偽（變）造車牌案件有增多趨勢，造成真正的車主收到違規罰單而引發民怨；還有不法分子懸掛偽造車牌車輛作案，也衍生治安事件。

市刑大接獲民眾報案指稱車牌遭不明人士冒用，陸續收到多張交通違規罰單，並進而接獲監理機關通知認為違規嚴重，要註銷號牌，警方立即成立專案小組，透過調閱監視器影像及分析相關車輛數據，最終鎖定居住桃園市龜山區的45歲陳姓男子涉有重嫌。

警方表示，前往陳男住家搜索過程中，除查獲懸掛偽造冒用的車牌外，更發現兩組遮牌器，其中還有日前監理機關競標的兩組AMG開頭連號車牌布條的偽造車牌轉換器。

警方指出，陳男坦承使用偽造車牌，追查過程中還發現多名保時捷、賓士等千萬跑車車主因超速被扣牌，轉而使用偽造車牌以規避法律，經溯源查獲網路非法賣家，共計查扣26面偽變造車牌，並依刑法偽造文書罪移送法辦。

台中市刑大偵二隊也透過大數據分析，溯源追查源頭，鎖定新竹1名違法販售的網路商家，在網路上打出「1：1監理站同款」、「專業工廠製作、品質保證」等廣告語，為了規避查緝，還以「道具車牌」、「客製化」試圖逃避刑責。

警方追查發現，這名賣家還將朋友拖下水，以友人帳號作為收款帳戶，害友人觸犯洗錢防制法等罪責。全案除依洗錢防制法、刑法偽造文書罪嫌移送外，也函請相關網路平台將商家停權下架。