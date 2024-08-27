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花蓮某育幼院遭爆綑綁、虐童、餵餿水 縣府：已依法辦理

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮新城鄉某育幼院被爆出發生多起對兒童不當對待事件，甚至有過動傾向的孩童遭綑綁、限制上廁所等，人本教育基金會今天與民進黨立委林月琴、沈伯洋等人揭發院內不當對待的行為，要求縣府積極介入。縣府社會處表示，6月獲報已依法辦理相關程序，9月初會決定後續處置。

人本教育基金會指出，日前接獲申訴，禪光育幼院長期接受安置兒少，卻涉及虐待、霸凌多名院生，發現有的院生被保育員用熱溶膠棒或帶刺藤條綁在一起的棍子，每周大約打4次，甚至打巴掌、拿木頭椅跟塑膠椅丟院生，在院生逃院回去後，被安排住在廢棄的舊院舍長達1年。

另名院生在4月20日不聽勸爬到高處，被迫坐在輪椅上4小時，掙脫後竟被細棉線、膠帶及魔鬼氈綁3層，還被推到球場曬太陽，更疑被餵食餿水。5月初某假日，該生因被懷疑偷東西，不僅手腳遭膠帶綑綁，甚至被迫罰站在資源回收籃裡，直至晚間才被解開。

人本教育基金會表示，該院院生因分配到的工作如拖地、曬衣服或功課沒做好，遭保育員和生輔員用衣架打，儘管院生曾向社工談及自己被打的事情，但後來沒有下文；質疑育幼院長期虐童，縣府是否知情、有無輔導措施。

縣府社會處長陳加富表示，輪椅綑綁案據調查在4月中旬發生，縣府在6月7日接獲通報後，依兒權法相關規定和兒少機構管理辦法程序處理，並邀請專家、法界人士開過2次會議，預計9月初召開最後1次會議，決定相關處置。

陳加富說，該育幼院被評丙等機構，地方政府會有半年輔導期再複評，會給予相關支持資源，希望機構能給院生最佳照顧。至於受虐孩子，主責、院內社工都給予照顧，尤其心理輔導部分都有資源，讓孩子心情穩定，繼續生活、就學。

民進黨立委林月琴（左二）等人今天在立法院舉行記者會，質疑花蓮某育幼院爆出多起兒童不當對待事件，縣府回應已依法辦理相關程序。記者林縉明／攝影
民進黨立委林月琴（左二）等人今天在立法院舉行記者會，質疑花蓮某育幼院爆出多起兒童不當對待事件，縣府回應已依法辦理相關程序。記者林縉明／攝影

社工 育幼院 輪椅

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