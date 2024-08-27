快訊

中國西太平洋軍演花費153億美元 強化控制第一島鏈

不知袋裡裝5百萬？鄭文燦辯現金被丟包在官邸 「木盒返還說」遭檢打臉

影／違室內裝修辦法？民眾黨新辦公室環境曝 北市建管處稽查結果出爐

台中9月大男嬰疑遭父虐死 檢解剖遺體釐清死因

中央社／ 台中27日電

台中1名9個月大男嬰日前無呼吸心跳送醫不治，男嬰父母原聲稱是趴睡造成窒息，事後父親廖姓男子才坦承毆打兒子，遭檢方聲押獲准。檢方今天解剖遺體，並採檢體送驗以釐清死因。

台灣台中地方檢察署今天表示，檢方會同法醫於台中崇德殯儀館解剖男嬰遺體，並採集相關檢體送驗，以釐清男嬰死因。

男嬰的母親甘姓女子今天向媒體表示，孩子都還來不及長大，甚至沒聽過兒子叫媽媽，男嬰只是因為長牙期哭鬧，就遭前夫施暴。案發當天可能她睡太熟，並不知道前夫動手，希望前夫能好好反省，這也是他的孩子。

台中市政府警察局第三分局22日下午5時57分獲報，東區某民宅內有男嬰無呼吸心跳，救護人員到場後緊急送往醫院救治，但到院急救後仍不治。

醫療人員發現男嬰身上有疑瘀青不明外傷，通報警方，經第三分局組專案小組調查，調閱各項事證，帶回男嬰的父母27歲廖男及23歲甘女分別詢問。

2人面對警方調查時，起初都供稱男嬰趴睡造成窒息，直到警方指出男嬰傷勢，廖男才坦承兒子哭鬧，他一時失控徒手及以玩具毆打男嬰，事後發現男嬰無呼吸心跳，趕忙送醫。全案經檢方偵訊後，將廖男依重傷害致死等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

父母 遺體

延伸閱讀

台中9月大男嬰疑遭父虐死 今解剖母哭「還沒聽到叫媽」

剴剴遭虐死案起訴 北檢：主責社工藏匿證據、干擾辦案

剴剴遭虐死案社工遭起訴 北檢：犯後態度惡劣請法院從重量刑

台中疑虐死9月嬰「父認兒哭鬧有動手」 社局：才回爸爸家3天傳憾事

相關新聞

中油高廠台積電擴廠用地見未爆彈 軍方鑑定結果出爐

中油公司高雄煉油廠關廠廠區，正有台積電建廠中，昨天高雄市政府工務局委託整地的包商，在未來台積電擴廠用地，發現1枚未爆彈，...

台2線貨櫃車180度翻覆…板架衝出護欄 司機酒測值0

王姓男子今天下午駕駛貨櫃車行駛台2線，行經新北市貢寮區澳底路段時，疑機械故障失控，撞上路旁護欄後，板架衝出道路，整輛車1...

新北無業男迴轉壽司店吃霸王餐 躲查緝竟買10面假車牌

新北市1名38歲諸姓男子上月至迴轉壽司店用餐，狂吃1100元餐點後趁店員不注意落跑。新店警方接獲店家報案調閱監視器，發現...

跑酷還是被鬼追？男子遇警盤查跳進鐵軌一路飛奔仍被逮

台中市大甲警分局員警今天在大甲區發現涉嫌偷娃娃機店許姓男子，他見員警接近時，竟翻過大甲火車站圍籬，在鐵軌旁一路狂奔，最後...

花蓮某育幼院遭爆綑綁、虐童、餵餿水 縣府：已依法辦理

花蓮新城鄉某育幼院被爆出發生多起對兒童不當對待事件，甚至有過動傾向的孩童遭綑綁、限制上廁所等，人本教育基金會今天與民進黨...

怪手墜樓釀1死…北市國小拆校舍最快9月復工 未來統一採地面作業

北市信義區福德國小日前拆除舊校舍工程時發生工安意外，導致1死1傷。工程被勒令停工，但開學在即，家長擔心是否影響學生安全，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。