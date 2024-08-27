怪手墜樓釀1死…北市國小拆校舍最快9月復工 未來統一採地面作業

北市信義區福德國小日前拆除舊校舍工程時發生工安意外，導致1死1傷。工程被勒令停工，但開學在即，家長擔心是否影響學生安全，校方表示，工地與教室本身就有做區隔，會將離工地最近教室隔開做緩衝，廠商已提出復工申請，一切順利預計9月底10月初完工。教育局表示，未來施工前會先與廠商開會，並要求拆除工程於地面作業，避免類似狀況再發生。

福德國小8月初進行校內拆除工程時，但怪手在4樓頂樓施工時，不知為何樓地板塌陷，怪手直接從4樓墜落，釀成工作人員1死1傷，建管處，勘查後認為工程未設妥防範危險適當設備及措施，即依違反「建築法」分別裁處承拆人及監拆人9萬元罰款，並勒令工地停工。

據了解，該工程原預計在開學前完成，不過目前建管處及勞檢處要求停工尚未復工，有家長擔心開學後是否影響學童就學安全。校方表示，學校施工區本來就有做施工圍籬，在確保師生安全前提下中庭、球場都有暫時做管制，開學後會將最靠近施工區教室用木板隔離，讓學生過不去，大概6個年級各有一班會暫移到專科教室，直到拆除完畢。

校方表示，目前廠商已向市府送交企畫書，順利的話預計下月初復工，預計9月底、10月初就便可完工，目前改採長手臂大鋼牙，從地面施作，大型機具會從學校側門經操場進來，操場到工程結束前都不會開放，大鋼牙噪音較低評估對學生影響較小，若有風險高或主結構拆除會要求廠商於假日或學生非在校的時段做。

教育局工程科黃一正表示，復工計畫已送市府有請相關單位優先處理，校長也有和周邊里長、老師、家長說明，承包商部分勞檢處也會列入紀錄，教育局也會有類似計點，未來學校在找包商時也都查得到相關紀錄作為參考。

黃一正提到，校舍改建大部分案子都會由市府專業局處代辦，該案由於校內大樓已沒在使用，加上有立即危險，若請市府代辦廠商來做，時間會拉得較長，才會請學校招標廠商先拆除，事情發生後也已派員到在做拆除工程學校勘查，月中也有發函提醒學校施工注意事項，避免類似案再度發生。