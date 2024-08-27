大臉全都錄！情侶賊用「這方式」 偷走公館商圈無人商店1600元鈔票

北市公館商圈一間無人商店販賣襪子、包包等小物，以對「自助投錢」的信任感供客人挑選，孰料投錢箱被一對鴛鴦大盜盯上，2人用「筷子黏雙面膠」方式，竊走現金1600元，以為神不知鬼不覺，只是監視器鏡頭就放在投錢箱上面，直接錄下犯嫌的「大餅臉」。警方獲報，一天內抓到該對男女，警詢後依竊盜罪送辦；男嫌因身背通緝在身，遭解送歸案。

警方指出，中正區汀州路三段一間無人商店老闆，25日持店內監視器畫面報案稱「店內投錢箱遭人竊取現金」，由於畫面相當清晰，調閱監視器畫面立刻查出犯嫌身分是黃姓男子（53歲）和陳姓女子（40歲），二人是情侶關係，有多筆竊盜前科。