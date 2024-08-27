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大臉全都錄！情侶賊用「這方式」 偷走公館商圈無人商店1600元鈔票

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市公館商圈一間無人商店販賣襪子、包包等小物，以對「自助投錢」的信任感供客人挑選，孰料投錢箱被一對鴛鴦大盜盯上，2人用「筷子黏雙面膠」方式，竊走現金1600元，以為神不知鬼不覺，只是監視器鏡頭就放在投錢箱上面，直接錄下犯嫌的「大餅臉」。警方獲報，一天內抓到該對男女，警詢後依竊盜罪送辦；男嫌因身背通緝在身，遭解送歸案。

警方指出，中正區汀州路三段一間無人商店老闆，25日持店內監視器畫面報案稱「店內投錢箱遭人竊取現金」，由於畫面相當清晰，調閱監視器畫面立刻查出犯嫌身分是黃姓男子（53歲）和陳姓女子（40歲），二人是情侶關係，有多筆竊盜前科。

警方調查，黃男和陳女在附近工地上班，在8月24日清晨5點18分、25日凌晨2點26分，以「塑膠筷黏貼雙面膠」方式，偷走現金1600元，由於2人仍在附近活動，轄區員警加強巡邏，果然26日凌晨，先在羅斯福路四段路上盤查找到黃男，事後同一天再通知陳女到案說明，警詢後依竊盜罪函送法辦；黃男因身背新北地檢署竊盜通緝，依法解送歸案。

北市公館商圈一間無人商店，日前遭人以「筷子黏貼雙面膠」方式，竊走投錢箱內1600元現金。記者翁至成／翻攝
北市公館商圈一間無人商店，日前遭人以「筷子黏貼雙面膠」方式，竊走投錢箱內1600元現金。記者翁至成／翻攝
北市公館商圈一間無人商店，日前遭人以「筷子黏貼雙面膠」方式，竊走投錢箱內1600元現金。記者翁至成／翻攝
北市公館商圈一間無人商店，日前遭人以「筷子黏貼雙面膠」方式，竊走投錢箱內1600元現金。記者翁至成／翻攝
店內監視器畫面高畫質拍下犯嫌2人的大餅臉。記者翁至成／翻攝
店內監視器畫面高畫質拍下犯嫌2人的大餅臉。記者翁至成／翻攝
店內監視器畫面高畫質拍下犯嫌2人的大餅臉。記者翁至成／翻攝
店內監視器畫面高畫質拍下犯嫌2人的大餅臉。記者翁至成／翻攝

監視器 竊盜 通緝

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